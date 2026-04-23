Camerino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari: la 45esima edizione della Corsa alla Spada e Palio, in programma dal 13 al 24 maggio. Un evento che intreccia storia, tradizione, cultura e partecipazione, trasformando la città e il centro storico in un autentico palcoscenico rinascimentale.

Ad aprire ufficialmente la presentazione dell’edizione di quest’anno, oggi pomeriggio nella Sala consiliare del comune di Camerino, è stata la presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio, Donatella Pazzelli, che ha detto: «La manifestazione rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità. Ogni anno a maggio, da quel lontano 1982, rinnoviamo un impegno collettivo che unisce generazioni diverse nel segno della storia e dell’appartenenza. La Corsa alla Spada non è soltanto una rievocazione, ma un simbolo di resistenza e di speranza, è il frutto del lavoro di squadra, della passione dei tanti volontari e del sostegno di tutte le istituzioni e delle associazioni. Davvero tutti insieme per realizzare dodici giorni di eventi da vivere appieno».

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli: «Questa quarantacinquesima edizione sarà sicuramente un altro successo che, grazie al lavoro della presidente Donatella Pazzelli, di tutto il direttivo e di tutti coloro che spenderanno anche un solo momento per quella che è la manifestazione più coinvolgente, andrà nuovamente a valorizzare la città e il territorio, lasciando un segno nella lunga storia della nostra rievocazione».

Parole di apprezzamento nei confronti degli organizzatori e della manifestazione sono state espresse anche dal rettore Unicam, Graziano Leoni e dal presidente del consiglio comunale di Camerino, Cesare Pierdominici.

Il presidente del consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, impossibilitato a partecipare, ha espresso il suo pensiero attraverso una lettera inviata alla presidente: «La Corsa alla Spada è molto più di una rievocazione storica: è una festa che appartiene a tutta la città, capace di coinvolgere ogni generazione, ogni famiglia, ogni angolo del territorio. È l’espressione autentica di una comunità che si riconosce nelle proprie radici, che le custodisce e le rinnova anno dopo anno con passione e orgoglio».

Sono giunti anche i saluti dell’arcivescovo di Camerino, Francesco Massara, del presidente della Provincia, Alessandro Gentilucci e del parroco di San Venanzio, don Marco Gentilucci.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai capi terziero e vicepresidenti Paolo Paternesi (Sossanta), Marco Gagliardi (Di Mezzo) e Stefano Re (Muralto), nonché all’intero consiglio direttivo.

L’Associazione ha espresso inoltre profonda gratitudine agli enti sostenitori, tra cui il comune di Camerino, la Regione, la Fondazione cassa di risparmio della provincia di Macerata e l’Unione montana Marca di Camerino – e a tutte le istituzioni che hanno concesso il patrocinio.