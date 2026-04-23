di Luca Patrassi

Aldo Alessandrini escluso dalla lista di Forza Italia. “Scusate, abbiamo scherzato”: degna di una fiction la vicenda che vede protagonista l’avvocato maceratese. Oggi Forza Italia – il giorno dopo aver approvato l’ingresso nel direttivo comunale e si è detto con il placet dei vertici – ha fatto sapere che l’ex capogruppo comunale e segretario cittadino della Lega non sarà nella lista degli azzurri alle comunali.

Non è Alessandrini che ha cambiato idea: si dice su mandato del segretario nazionale Matteo Salvini pare che i vertici provinciali e regionali dei salviniani – si tratta rispettivamente del fermano Mauro Lucentini e dell’ascolana Giorgia Latini – abbiano pressato molto da vicino gli omologhi azzurri fino ad ottenere la cancellazione del nome di Alessandrini dalla lista di Forza Italia.

Solo un breve commento da parte di Aldo Alessandrini, sorpreso per quanto accaduto nell’arco di una giornata: «Avevo dato la mia disponibilità a candidarmi con Forza Italia perché lo ritengo un partito moderato e dai vertici avevo ricevuto rassicurazioni in tal senso. Se non mi vogliono, vorrà dire che resto a casa, un lavoro del resto io ce l’ho».

Silenzio più che imbarazzato in Forza Italia, il comunicato degli azzurri che annunciava con enfasi l’ingresso in lista di Alessandrini è di sole 24 ore fa: «In questo percorso di crescita e consolidamento – così si legge nel documento firmato dalla segretaria cittadina Barbara Antolini – si inserisce con grande valore l’ingresso dell’avvocato. Aldo Alessandrini, professionista stimato e figura profondamente radicata nella comunità. La sua scelta di candidarsi con Forza Italia rappresenta un segnale importante e conferma la capacità del nostro partito di essere un punto di riferimento credibile per chi vuole impegnarsi concretamente per il bene della città».

L’ira funesta della Lega sembra essersi manifestata solo per Alessandrini visto che di recente gli azzurri hanno visto l’ingresso di diversi esponenti dell’amministrazione e consiglieri comunali tanto da far pensare a una strategìa precisa di attrarre quanti avevano manifestato pensieri non in linea con le scelte del sindaco Sandro Parcaroli. Tra questo anche l’assessore Laura Laviano che ha lasciato il Carroccio per entrare gli azzurri.

Ultima considerazione: la lista annunciata ieri era di 23 componenti (per presentare una lista ci vogliono almeno 21 candidati, massimo 32), tolto Alessandrini fanno ventidue e si nota anche la presenza di un paio di non maceratesi. Giusto per curiosità uno dei candidati è il coordinatore comunale di Forza Italia di Montecassiano Giulio Farina che non si è candidato nel suo Comune dopo le divisioni nel centrodestra.

Proprio oggi il sindaco uscente Sandro Parcaroli rompe il silenzio sui fuoriusciti dalla Lega e punta il dito su Aldo Alessandrini. «Puntava ad un posto garantito, cosa che non credo sia giusto richiedere prima. Io non ho deciso o promesso niente a nessuno. Il cambio di casacca, purtroppo avviene spesso, ma non credo sia corretto nei confronti di chi ti ha dato fiducia in passato e cerca di capire come ti comporterai in futuro».