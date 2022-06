Silvia Squadroni fuori dal ballottaggio:

«Non ci fermiamo e rilanciamo

con un progetto regionale» (Video)

ELEZIONI CIVITANOVA - Le prime parole a caldo della candidata sindaca: «Abbiamo subito calunnie e diffamazioni, la nostra è un'altra politica. Avviato il percorso per SiAmo Le Marche»

Silvia Squadroni è fuori dal ballottaggio di Civitanova. Candidata con quattro liste (SiAmo Civitanova, RiformiAmo Civitanova, Fare Civitanova e Movimento 5 Stelle) attualmente è ben distante dalla seconda posizione di Mirella Paglialunga. Sicuramente una delusione per la Squadroni e qualcuno del suo entourage che si aspettavano un risultato migliore nonostante le difficoltà palesate nelle ultime settimane di campagna elettorale.

Questo primo commento a caldo di Silvia Squadroni: «Ancora non ci sono dati ufficiali o perlomeno assolutamente parziali, dai miei rappresentanti di lista sembra delinearsi comunque una non vittoria al primo turno da parte del sindaco e dell’amministrazione uscente, che dire, noi proseguiamo in questo progetto, nel nostro metodo, nella voglia di riportare la politica con la P maiuscola in Comune, ne abbiamo viste di ogni, io personalmente, la mia famiglia, i miei affetti, hanno subito calunnie e diffamazioni, questa non è la mia politica, stiamo già lavorando, stiamo portando avanti il progetto, tanto è vero che già da qualche giorno tramite molti contatti e i personaggi che ci hanno contattato, stiamo portando avanti il progetto di “SiAmo Le Marche” perchè pensiamo, per questo ringrazio tutti i candidati, i giovani che ci hanno messo la faccia dimostrando competenza, voglia di fare serietà e voglia di fare, pensiamo che sia necessario riportare trasparenza e legalità, la presenza nella città nelle istituzioni, nel nostro territorio, nella nostra regione, sensibilità e cultura, andiamo avanti».

