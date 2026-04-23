L’arte protagonista nel centro direzionale di Simonelli Group. Oggi, nella sede aziendale di Belforte, è stata inaugurata la mostra personale di Matteo Costanzo, vincitore nel 2025 dell’ottava edizione del Premio Pannaggi/Nuova Generazione.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di Simonelli Group dedicate alla valorizzazione dei giovani talenti. La mostra è promossa in collaborazione con l’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e con i Musei Civici di Macerata e si è aperta oggi in occasione della tradizionale cerimonia di consegna dell’opera che il vincitore del Premio Pannaggi dona al Main Sponsor del Premio, Simonelli Group.

Oltre a presentare una selezione delle opere già i mostra nei mesi scorsi a Palazzo Buonaccorsi di Macerata, Matteo Costanzo era presente all’inaugurazione, offrendo al pubblico un’occasione di incontro diretto con il proprio universo artistico.

La personale Ctrl+z si sviluppa come un percorso immersivo e concettualmente intenso, che invita a riflettere sulle fragilità e sulle tensioni della contemporaneità. Attraverso collage, stickerpainting, video loop e installazioni, Costanzo costruisce un linguaggio visivo in cui la materia della comunicazione, fatta di immagini, parole, icone e frammenti informativi, viene decostruita e ricomposta, generando nuove possibilità di senso.

In occasione della mostra di Matteo Costanzo, visitabile da domani al 29 maggio al Centro direzionale Simonelli Group, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, il pubblico potrà ammirare tutte le opere vincitrici delle passate edizioni del Premio Pannaggi/Nuova Generazione.