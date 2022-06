Oltre 36mila civitanovesi alle urne

Il video dei sei candidati sindaci

ELEZIONI - Domenica alle urne 17380 uomini e 18745 donne: si vota dalle 7 alle 23. Lo spoglio lunedì dalle 14. Le parole dei protagonisti

I sei candidati sindaci durante il confronto di Cm

(video e montaggio a cura di Gabriele Censi)

Sono 36125 (17380 uomini e 18745 donne), i civitanovesi chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e Referendum. Sono invece 197 diciottenni che vanno al voto per la prima volta. Si voterà solo domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. In caso di ballottaggio per l’elezione del sindaco si tornerà a votare domenica 26 giugno.

Sei i candidati al comando di Palazzo Sforza. In ordine di scheda elettorale sono: Silvia Squadroni (4 liste); 2) Mirella Paglialunga (6 liste); 3) Vinicio Morgoni (3 liste); 4) Fabrizio Ciarapica (7 liste); 5) Alessandra Contigiani (1 lista); 6) Paolo Maria Squadroni (3 liste). Qui in alto proponiamo un video con una sintesi degli interventi dei candidati sindaci durante il confronto di Cronache Maceratesi (l’ordine è stato soretggiato).

Le operazioni di scrutinio del referendum si svolgeranno domenica sera, mentre per le Comunali inizieranno lunedì pomeriggio, dalle 14.Per l’occasione nella sala consiliare del Comune sarà allestita una sala stampa dotata di maxischermo.

Chi avesse smarrito la tessera elettorale può chiederne il duplicato agli uffici comunali per tutta la durata delle operazioni di voto.

L’elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, può chiedere di votare a domicilio dopo aver fatto richiesta del certificato che attesti lo stato in cui si trova.

Il certificato deve essere richiesto all’azienda sanitaria locale con le seguenti modalità :

– On-line compilando un apposito format a cui si accede attraverso il seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022.

– Telefonicamente al numero 071 2911675.

A seguito della compilazione autonoma o assistita del format on-line, l’elettore otterrà una ricevuta numerata collegata allo specifico certificato (o un codice comunicato dall’operatore telefonico); tale ricevuta/codice dovrà essere indicata nella domanda di voto domiciliare o allegata nel caso di proceduraonline.

La domanda può essere inviata via email ai seguenti indirizzi:

pec:comune.civitanovamarche@pec.it

mail:protocollo@comune.civitanova.mc.it

oppure portata all’Ufficio Elettorale.

