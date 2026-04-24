di Mauro Giustozzi

La lunga volata verso la conclusione di tutte le opere legate al Pnrr è partita da inizio anno e all’orizzonte si scorge lo striscione dell’ultimo chilometro. Entro giugno dovranno essere terminati tutti quei cantieri legati ai finanziamenti europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Comune di Macerata sta centrando l’obiettivo nei tempi previsti, riuscendo ad utilizzare i finanziamenti europei al massimo delle potenzialità, ottenendo il risultato di riqualificare, ristrutturare e rilanciare vaste aree e strutture del capoluogo che, sommati ad altri fondi arrivati dal post sisma e dalla Regione, ha contribuito a modificare il volto della città. Decine e decine i cantieri aperti in città: in procinto di essere conclusi tra maggio e giugno ci sono ora i due poli scolastici di Corneto e Vergini, così come lo è il campo da rugby di Villa Potenza, lo stadio Helvia Recina, la palestra fitness di Fontescodella ed i percorsi ciclopedonali che vanno dal palazzetto ai Giardini Diaz.

Terminate anche le opere allo Sferisterio, dove si è intervenuti anche nell’area esterna collegando il nuovo percorso pedonale a ridosso delle mura con la passeggiata in pietra prospiciente la vecchia falegnameria.

Determinante accanto all’azione politica dell’amministrazione pure il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio comunale il cui organico è immutato rispetto agli anni precedenti e questo offre un’altra misura di quanto l’impegno sia stato straordinario per quantità e per qualità. Sono oltre trenta gli interventi collegati al Pnrr tra quelli conclusi ed altri che sono nella fase finale, cantieri che dovranno chiudersi come termine ultimo entro il mese di giugno.

Cantieri che hanno interessato scuole, impianti sportivi, giardini ed aree verdi, fonti antiche abbandonate, luoghi identitari e storici del capoluogo, ma pure strutture dedicate al commercio, all’esposizione ed all’agricoltura.

Un elenco che comprende il polo infanzia Corneto (in esecuzione), polo infanzia Vergini (in esecuzione), nuova scuola primaria alle Vergini (in esecuzione), dissesto Madonna del Monte (opera conclusa), dissesto via Pancalducci (opera conclusa), ampliamento via dei Velini-Villa Potenza (opera conclusa), manutenzione straordinaria Sferisterio (opera conclusa), restauro Fonte Pozzo (in esecuzione), restauro Fonte Agliana (in esecuzione), restauro Fonte Santa Maria (opera conclusa), Macerata Go-green rigenerazione Giardini Diaz-Sasso d’Italia-Parco Vergini (in esecuzione), restauro grotta Fontescodella (in esecuzione), realizzazione serra didattica Fontescodella (opera conclusa), realizzazione case popolari ex Cus (in esecuzione), percorsi ciclopedonali Fontescodella (in esecuzione), rigenerazione Largo Beligatti (opera conclusa), rigenerazione ex chiesa San Rocco (opera conclusa), rigenerazione piazza Li Madou (opera conclusa), rigenerazione sottopasso piazza Garibaldi (in esecuzione), rigenerazione vicolo Pietrarelli (opera conclusa), rigenerazione piazza Vittorio Veneto (opera conclusa), rigenerazione ex chiesa Santa Maria in Torregiana (in esecuzione), realizzazione sottopasso Fontescodella e percorso ciclopedonale (in esecuzione), restauro mura urbiche viale Pantaleoni (opera conclusa), riqualificazione Centro agroalimentare (in esecuzione), Social Valley.

Lavori hanno riguardato anche il recupero di un immobile in contrada Rotacupa e parti vecchie del Centro Fiere (opera in fase di appalto), restauro mura urbiche viale Trieste (in esecuzione), riqualificazione di un immobile via Roma al civico 395 (in esecuzione), impianti ventilazione meccanica controllata scuole (opera conclusa), relamping scuole e Comune (opera conclusa), rigenerazione stadio Helvia Recina – Pino Brizi (calcio e atletica, in esecuzione), realizzazione nuovo stadio rugby (in esecuzione), costruzione nuovi impianti sportivi Fontescodella (palestra fitness e padel in esecuzione). Con il termine dei fondi Pnrr non si fermerà comunque l’azione dell’amministrazione, che ha approvato il piano triennale per le opere pubbliche con finanziamenti già disponibili.