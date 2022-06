Affluenza in calo: a Civitanova il 51,94%.

Tolentino si ferma al 55,6%.

Corridonia (52,70%) perde 7 punti

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Nella città costiera 18.763 elettori si sono recati alle urne

Urne chiuse alle 23. I verdetti per le elezioni comunali di Civitanova, Tolentino, Corridonia, Camerino e Valfornace arriveranno nel pomeriggio di questo lunedì 13 giugno con lo spoglio che inizierà dalle 14 e che potrete seguire con continui aggiornamenti e servizi su Cronache Maceratesi. I Comuni più grandi con ogni probabilità saranno richiamati al voto per il ballottaggio tra due settimane. Al momento di certo c’è solo l’affluenza, in calo ovunque rispetto alle precedente tornata elettorale. I dati sono stati resi noti a notte inoltrata per difficoltà e rallentamenti in alcuni seggi.

A Civitanova hanno votato 18.763 elettori, il 51,94% degli aventi diritto, cinque anni fa l’affluenza era stata del 57,8%.

A Tolentino 9.884 elettori di cui 4.853 maschi e 5.031 femmine, per una percentuale del 55.6% contro il 60,40% del 2017.

A Corridonia l’affluenza si è fermata al 52,70%, sette punti indietro rispetto al 2017 (59,41%).

Infine la piccola Valfornace che ha fatto registrare la maggior affluenza tra i cinque Comuni al voto con il 76,75%, numero comunque in calo rispetto all’80,25% di cinque anni fa.

Ancora non sono definitivi i dati dell’affluenza a Camerino.

