ELEZIONI - Tour marchigiano per il segretario federale Lega Giovani Luca Toccalini: «Costruita negli anni una classe dirigente credibile e capace in ogni ruolo»

Tour marchigiano per il segretario nazionale della Lega Giovani, onorevole Luca Toccalini, che nella giornata di ieri ha fatto tappa a Civitanova e a Porto San Giorgio per sostenere i candidati Lega impegnati nella campagna elettorale per le elezioni amministrative. «Accompagnato dal consigliere regionale Luca Serfilippi, commissario regionale della Lega Giovani, Toccalini ha toccato con mano la crescita di consenso per le politiche giovanili della Lega. A Civitanova, solo per fare un esempio, sono ben 4 gli under 25 in lista», si legge in una nota del partito.

«La Lega è un partito che ha dimostrato nei fatti di credere al valore dei giovani in politica – ha commentato Toccalini a margine degli incontri – . È fondamentale che l’impegno dei più giovani inizi proprio dai comuni dove la Lega negli anni, ha costruito una classe dirigente giovane, credibile e capace in ogni ruolo». Ruoli che la Lega «rafforza con il gioco di squadra come ha plasticamente dimostrato l’incontro a Porto San Giorgio a sostegno dei candidati leghisti per Valerio Vesprini sindaco – prosegue il partito nel comunicato-. Oltre al segretario Toccalini c’erano il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, i parlamentari Giuliano Pazzaglini, Mauro Lucentini, Luca Paolini e Tullio Patassini, i consiglieri regionali Anna Menghi, Andrea Maria Antonini e i segretari provinciali della Lega di Macerata e Fermo, Luca Buldorini ed Alan Petrini. La partecipazione dei massimi vertici politici ed amministrativi regionali della Lega sono il segnale tangibile dell’impegno nei confronti del territorio e della volontà di rafforzare la filiera di governo in piena sinergia tra amministrazione comunale, organi regionali e nazionali».

