E’ caccia al biglietto per Gara 2 della finale scudetto della Lube. Domani, alle 17, il via alla prevendita biglietti online e nei negozi Vivaticket. Il 3 maggio, alle 18, il match all’Eurosuole Forum contro Sir Susa Scai Perugia.

Se rimarranno tagliandi disponibili, la prevendita biglietti al botteghino prenderà il via direttamente il 3 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il big match tra Lube e Perugia avrà un prezzo maggiorato.

Sempre operativa la distribuzione online sul circuito Vivaticket. Due le modalità previste: l’acquisto sul sito della Lube volley (clicca qui) o in presenza nei punti vendita di Vivaticket.

In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti l’abbonamento stagionale non potrà essere sostituito. La gradinata E è il settore interamente riservato ai tifosi di Lube nel Cuore. Posti non in vendita alla gradinata L, in quanto riservati alle tifoserie ospiti.

L’area vip costa 60 euro, la premium 50 (40 euro ridotto under 18 e over 65), la gold 40 (35 euro ridotto), la tribuna 35 euro (30 ridotto) e 20 euro è il prezzo per la gradinata. Stesso prezzo per la gradinata Lube nel cuore.

Il via all’assalto allo scudetto il 30 aprile con gara 1 alle 20,30 a Perugia. Poi il 3 maggio si torna all’Eurosuole Forum, per proseguire con gara 3 il 6 maggio. Eventuali gara 4 e gara 5 saranno il 9 e 12 maggio.