TRASPORTI - La società garantisce, come da indicazioni della Regione, il servizio essenziale

Contram garantisce il servizio di trasporto per tutti coloro che devono necessariamente spostarsi sul territorio. Per comunicarlo sceglie un testimonial d’eccezione Lando senza Dino «che naturalmente sta a casa sua».

Lando sottolinea l’importanza di restare a casa ma per coloro che hanno effettivo bisogno di spostarsi Contram fa sapere che anche in questo momento di difficoltà i servizi sono attivi e che a partire da lunedì 16 marzo saranno avviati gli orari come da disposizione della Regione Marche. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sono disponibili online: www.contram.it, www.contrammobilita.it, sulla pagina Facebook Contram servizi, al numero verde tel:800037737.