Covid-19, 1133 contagiati nelle Marche

IL BOLLETTINO del Gores - Il numero totale nella regione è salito di 235 casi rispetto a ieri. Sono 2.946 i tamponi eseguiti

Continua la crescita dei contagiati dal Coronavirus in Regione. Il Gores regionale nel bollettino delle 9 ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte: il numero dei casi è salito a 1133, più 235 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi eseguiti è di 2946. Dieci le persone morte nella giornata di ieri, che erano ricoverate negli ospedali di Marche Nord, Senigallia, Jesi e Camerino, 8 uomini e 2 donne di età compresa tra i 66 e gli 88 anni e tutti residenti in provincia di Pesaro e Urbino, per un totale di 46 (37 uomini e 9 donne). Tutti avevano patologie pregresse e l’età media è di poco inferiore agli 80 anni.

