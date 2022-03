«Turismo sostenibile,

un brand made in Civitanova»

ELEZIONI - Le proposte di Alice Pennesi, giovane candidata della civica di Silvia Squadroni

«Storytelling civitanovese per promuovere le peculiarità e le attività locali, brand made in Civitanova». A proporlo Alice Pennesi, una giovane della lista civica “SiAmo Civitanova” della candidata sindaca Silvia Squadroni. Pennesi lancia la proposta del turismo sostenibile. «Bisogna ripensare le logiche che guidano il sistema tradizionale del civitanovese che ospita, fino ad arrivare a una logica in cui il civitanovese si racconta, uno “storytelling” quindi di quello che è la nostra città e il nostro modo di vivere, non bastano più eventi “spot”, per far capire le tipicità civitanovesi, serve una cultura del “locale” per far vivere al turista un’esperienza autentica fin da quando si alza per fare colazione, consigliare ristoranti tipici oppure quelli che fanno prodotti a km zero, e poi suggerire il commerciante che ha il suo negozio da 30 anni a Civitanova, creando quindi tra tutte le attività, ricettive e non, una sinergia, per promuovere un vero e proprio brand made in Civitanova». Tra le altre proposte anche un aumento delle aree verdi, valorizzazione del “borgo marinaro” e rievocazioni storiche e medioevali per Civitanova Alta. Un turismo, secondo la Pennesi, che sia però sostenibile anche per i residenti: «Non dobbiamo estinguerci perché la città è troppo caotica, rispettando quello che è il nostro modo di vivere, i nostri ritmi, il nostro dialetto e le nostre tradizioni, promuovere servizi di mobilità sostenibile quale per esempio bike sharing e minimizzare l’uso della macchina».

La lista ha in programma il prossimo 2 aprile, un incontro dedicato al tema del turismo in collaborazione con Valerio Temperini, docente di green marketing della Politecnica delle Marche.

