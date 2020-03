IL BOLLETTINO del Gores: salgono a 479 i contagiati nella nostra regione contro i 393 di ieri. Il dottore risultato positivo è a casa, i pazienti passati dal suo studio in isolamento domiciliare

Sono 86 i nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle Marche. Lo ha comunicato il Gores regionale, nell’aggiornamento delle 9,30. In totale i casi positivi nella nostra regione sono saliti a 479 (su un totale di 1656 campioni testati) dai 393 di ieri. Tra questi c’è anche un medico di base di Morrovalle. Il dottore che ieri è risultato positivo al tampone, è andato a lavorare fino a sabato scorso e ora è casa con la febbre, le sue condizioni non sono gravi. In isolamento domiciliare per 14 giorni tutti pazienti che sono passati dal suo studio. Ieri la notizia si è diffusa rapidamente per tutta Morrovalle e oltre. Un nuovo caso dunque che si va aggiungere agli altri due rilevati ieri in provincia: l’uomo di Pioraco e la terza donna di Cingoli. Ieri è stato registrato anche il primo decesso nel Maceratese: si tratta di una donna di 83 anni di Porto Recanati, che era ricoverata a Fermo.