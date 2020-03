IN CORSO la riunione tra sindaci e Asur per definire la strategia

L’ospedale di Camerino riconvertito come centro dedicato unicamente a trattare i malati di Coronavirus. Su questo stanno lavorando le autorità per affrontare l’emergenza legata al rapido diffondersi del contagio nella nostra provincia e nelle Marche in generale. Stamattina c’è stato un sopralluogo verso le 10 e ora è in corso una riunione tra i sindaci e la direttrice dell’Asur Marche Nadia Storti. Sono già iniziati i primi trasferimenti dei malati già ricoverati per altre patologie.

(Redazione Cm)

(servizio in aggiornamento)