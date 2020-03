GORES - I contagiati sono 51 in più rispetto a ieri, 1250 i tamponi testati dalla Sod Virologia dell'ospedale di Torrette. Deceduti due uomini di 87 anni e una donna di 73, entrambi ricoverati nel Pesarese: il conto totale sale quindi a 10. Sono invece 47 le persone in terapia intensiva

AGGIORNAMENTO DELLE 13,40 – Salgono a 10 i morti nelle Marche, tre in più di ieri: si tratta due uomini 87enni e una donna di 73 anni, entrambi ricoverati nel Pesarese. E’ quanto ha comunicato il Gores nell’aggiornamento delle 10,30. Confermati i casi totali nelle Marche: 323 su 1250 tamponi eseguiti. Nello specifico: 246 Pesaro, 63 Ancona, 9 a Macerata (stesso dato di ieri) e 5 nel Fermano. I ricoverati in terapia intensiva in tutta la ragione salgono a 47 dai 41 di ieri, sui 136 ricoverati totali, 130 sono invece in isolamento domiciliare (ieri erano 114). Restano invariati i casi di persone che si trovano in isolamento domiciliare volontario: 1.553 contro le 1.230 di ieri. Di queste sono 130 in provincia di Macerata (16 presentano sintomi), 90 nel Fermano (5 con sintomi), 413 in provincia di Ancona (10 con sintomi), 905 in provincia di Pesaro (100 con sintomi) e 15 in provincia di Ascoli (nessuno con sintomi).

Sono 323 i campioni positivi su un totale di 1250 testati. A comunicarlo questa mattina la Sod Virologia dell’ospedale di Torrette che ha aggiornato il quadro della situazione Coronavirus nella Regione Marche dopo gli ultimi risultati dei test. Rispetto a ieri, quando i tamponi positivi erano 272 su un totale di 1028 testati, si registrano 51 casi positivi in più.

