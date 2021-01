SETTEMBRE 2020 - Le divisioni e gli errori del centrosinistra spianano la strada al risultato storico del centrodestra marchigiano. Tornano le lezioni in presenza a scuola e in università. L'addio al giornalista Giancarlo Liuti

I fatti salienti del 2020 raccontati mese per mese. L’anno che sarà ricordato come quello legato al Coronavirus, con i periodi di lockdown, le morti, i contagi, è stato caratterizzato anche da tanti altri fatti. E’ iniziato con una tragedia avvenuta il 9 gennaio con la morte del 16enne Mattia Perini, l’anno bisestile si è concluso con un omicidio avvenuto la vigilia di Natale a Montecassiano. Da Wuhan al vaccino, dalla cronaca alle notizie curiose, il 2020 è stato anche l’anno delle elezioni regionali e comunali a Macerata che hanno visto un cambio degli schieramenti al governo, passati dal centrosinistra al centrodestra. Questi giorni pubblicheremo 12 articoli, uno per ogni mese, per andare a ritroso e ripercorrere l’anno attraverso i link allegati.

***

«Abbiamo strappato una roccaforte alla sinistra». Con queste parole Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli salutano la vittoria elettorale del 21 settembre. Una doppia festa per il centrodestra in Regione e a Macerata, dove arriva anche il governatore per abbracciare il neo sindaco Sandro Parcaroli (Lega). Tutti si aspettavano un ballottaggio ma il candidato del centrodestra ha stravinto sull’avversario Narciso Ricotta superando il 50% e consegnando la città alla sua coalizione dopo 20 anni di centrosinistra.

Sono giorni di festa per il centrodestra e di riflessioni profonde per il centrosinistra locale e regionale dove in molti avevano ritenuta sbagliata la candidatura di Mangialardi. In un mese costellato dalle visite dei big della politica nazionale nelle piazze maceratesi: Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, Luigi Di Maio per il Movimento 5 stelle e Nicola Zingaretti del Pd che chiude la campagna elettorale. Matteo Salvini, dopo le comparsate di agosto in spiaggia, va a Pollenza a incontrare i sostenitori e torna solo a cose fatte a Macerata dove si scatta selfie a profusione nelle sale del municipio e poi viene accolto in una visita privata dal vescovo Nazzareno Marconi.

Alle regionali c’è anche un colpo di scena, tutto maceratese, in casa Pd. Quando tutto sembra ormai deciso viene fuori che nel testa a testa tra i candidati consiglieri Francesco Micucci (Civitanova) e Romano Carancini (Macerata), in realtà non è stato il primo a vincere. L’ex sindaco di Macerata la spunta infatti per 18 voti, accertati con il riconteggio, sull’avversario che certo della vittoria aveva già stampato e affisso i manifesti per ringraziare gli elettori. Le elezioni e le riflessioni post voto monopolizzano l’attenzione, ma settembre è anche il mese del ritorno in classe e nelle aule universitarie dopo il lockdown e le vacanze estive.

In questa nuova normalità brevemente ritrovata tra mascherine e procedure di sicurezza, vengono a mancare due colonne portanti della comunità locale. Il giornalista Giancarlo Liuti muore il 25 settembre a 86 anni. Storica firma a livello nazionale, premiato nel 1987 come miglior giornalista italiano, dopo tanti anni al Carlino nell’ultimo decennio era stato opinionista di Cronache Maceratesi: immancabile il suo commento della domenica. E poi Sandro Polzinetti, fotografo dei Sibillini e scopritore della Venere di Genga, uno dei reperti archeologici più importanti del nostro territorio, muore pochi giorni dopo, il 30 settembre.

A inizio mese invece un tragico incidente si porta via Michele Scaramucci, 22enne di Morrovalle, che perde la vita dopo che la sua moto si schianta contro un’auto a Montecosaro.

La pandemia intanto non si è affatto arrestata e i piani per correre ai ripari nell’attesa di una seconda ondata sempre più certa portano a nuovi dibattiti sulla riapertura del Covid center di Civitanova. Il problema, paradossalmente dato il tempo passato dall’inizio della pandemia, resta sempre lo stesso: la mancanza di personale.

(Fe. Nar.)