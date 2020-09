POTENZA PICENA - Maria Clara Romano aveva 78 anni e da quasi trenta viveva nelle Marche. Si è spenta all'ospedale di Civitanova dopo essere entrata improvvisamente in coma. Tanti i personaggi famosi che si erano avvicinati a lei per la sua attività di guaritrice

È morta Maria Clara Romano, per tutti Maga Clara. Aveva 78 anni e da quasi trenta viveva a Potenza Picena, era originaria di Tropea. Si è spenta nel pomeriggio di ieri all’ospedale di Civitanova, dove è stata trasferita, al reparto di Rianimazione, da Villa Pini, dove era ricoverata e dove ieri pomeriggio è entrata in coma, all’improvviso. «Mia madre aveva la missione di avvicinare le persone a Dio, la conoscevano in tutto il mondo» dice il figlio, Carmine Camerini (Clara Romano ha anche una figlia, Jessica). Una morte improvvisa, causata da un edema polmonare. Persona conosciutissima, per tanto tempo aveva condotto su radio Aut Marche una trasmissione alla quale rispondeva ai quesiti degli ascoltatori dopo aver scrutato le sue carte e ha scritto diversi libri. Nel 2014 era stata condanna a 2 anni, per tentata truffa, dal tribunale di Macerata. La difesa aveva fatto appello e il 17 novembre del 2016 era stata emessa sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione. La guaritrice aveva tra i suoi clienti personaggi notissimi, come l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti e l’allenatore Sven Goran Eriksson. «Stiamo ricevendo tantissimi messaggi e telefonate di cordoglio. Quello che è successo se lo sentiva – dice il figlio -. Io sono il primo di un grandissimo numero di persone che ha salvato, protetto e portato a Dio. Il gruppo di preghiera consiste in questo, nell’avvicinare le persone a Dio, far conoscere il Vangelo. Si riunisce ogni domenica ed è frequentato da centinaia di persone. Mia mamma era conosciuta in tutto il mondo. Poi c’è chi ci crede, chi non ci crede. Ma tantissime sono le testimonianze della bontà del suo operato». A Maria Clara Romano sono stati dedicati numerosi servizi, dalla tv, «sono stati trasmessi reportage su di lei dalla televisione australiana, olandese, messicana» dice ancora Carmine Camerini.

(Gian. Gin.)