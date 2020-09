«Voglio votare senza mascherina»

Al seggio arrivano i carabinieri:

li aggredisce, denunciato

MORROVALLE - L'uomo, circa 65 anni, è stato anche multato per non aver indossato il presidio per prevenire il contagio. Questa mattina le operazioni di voto sono regolarmente riprese in tutta la regione

21 Settembre 2020 - Ore 13:45

Non vuole votare con la mascherina e si scaglia contro i carabinieri. E’ accaduto ieri a Morrovalle. Un uomo di circa 65 anni, si è presentato al seggio dichiarando di non voler indossare la mascherina nell’urna durante le operazioni di voto. Il presidente del seggio ha cercato di convincerlo ma non c’è stato verso per cui sono stati chiamati i carabinieri. Al loro arrivo l’uomo si è ancor più indispettito e si è scagliato contro gli uomini dell’Arma che lo hanno bloccato. E’ finita con una multa per non avere indossato la mascherina e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è tornato nuovamente al seggio per poter esprimere la sua preferenza ma ancora una volta ha manifestato la sua contrarietà a indossare la mascherina. Si sono riaperti invece regolarmente oggi i 1.576 seggi elettorali delle Marche che rimarranno operativi fino alle 15. Un milione 310 mila 843 marchigiani sono chiamati a eleggere il decimo presidente e i 30 consiglieri dell’undicesima legislatura della Regione Marche. Scatta la foto della scheda in cabina elettorale: denunciato 67enne

