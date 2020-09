Elly Schlein porta in piazza la sinistra: clima, lavoro, povertà e stop all’odio «Emigrazione problema enorme»

MACERATA 2020 - La vicepresidente dell'Emilia Romagna questo pomeriggio in piazza Vittorio Veneto a sostegno di Narciso Ricotta. Non manca una stoccata a Giorgia Meloni: «Anche se quegli altri hanno una segretaria donna portano avanti un modello di società che vuole ricacciarci a fare il lavoro domestico». Il candidato sindaco: «Abbiamo bisogno di questa sinistra che parla di diritti, ambiente, giovani e donne. La sinistra di protesta non è sufficiente»

di Federica Nardi (foto di Fabio Falcioni)

«Tenere insieme la visione sociale e la transizione ecologica» e farlo «senza mettere in contrapposizione le persone più fragili, come fanno i nostri avversari», perché «la società più sicura è quella più inclusiva, quella che non lascia nessuno indietro». È questo il messaggio politico di Elly Schlein in piazza Vittorio Veneto a Macerata.

Vicepresidente della Regione Emilia, Schlein è il volto progressista della sinistra che vuole riportare al centro i temi sociali senza disdegnare le piazze spesso inascoltate degli ultimi anni. «Guardo – dice Schlein -, le piazze di giovanissimi dell’ultimo anno e mezzo. Quelle del clima, della parità di genere, della solidarietà ai migranti, contro il razzismo». È a partire da quella visione intersezionale che in Emilia Schlein è riuscita a conquistarsi il Consiglio regionale risultando tra le più votate. Oggi è nelle Marche, invitata da “Macerata bene comune” per le elezioni amministrative in sostegno di Narciso Ricotta, e da Marche Coraggiose per le regionali in sostegno di Maurizio Mangialardi.

«Questa è una sfida epocale – esordisce Schlein, che racconta l’esperienza emiliana anche dopo l’insediamento della giunta Bonaccini -. La vicenda del coronavirus ci ha toccato intimamente. La tragedia ci ha insegnato come ricostruire non tornando alla normalità di prima ma provando a migliorarla. Abbiamo capito l’importanza della sanità pubblica e di una governance pubblica anche se c’è un sistema integrato. Bisogna rafforzare i presidi sanitari sui territori, investire sulle cure domiciliari. Non lasciare sole le tante persone anziane come quelle che vivono da sole nell’Appennino». Altro tema, la prevenzione: «La “grande opera” che ci serve nel Paese è la cura del nostro territorio. Ci costa molto meno agire in prevenzione piuttosto che agire ex post sull’emergenza. I nostri avversari, che non frequentano molto questi temi, ci accusano di frequentare temi di nicchia». Altro capitolo, connesso, lo sviluppo turistico:«Il cicloturismo non è di nicchia, in Trentino porta 100 milioni di euro di indotto l’anno».

Un capitolo a parte per la crisi e per il vento razzista che soffia in Italia: «Non posso più pensare che il problema principale dell’Italia sia l’immigrazione e non l’emigrazione. I giovani sono costretti a cercare un’occupazione fuori dal nostro territorio. Si è smesso di investire sulle ricerca e sull’innovazione. La crisi del 2008 l’hanno pagata i giovani e le donne. In questi mesi si è perso molto lavoro e perlopiù di giovani e donne perché hanno i contratti più precari. Quegli altri, anche quando hanno una segretaria donna – il riferimento è a Giorgia Meloni di Fdi -, portano avanti un modello di società che vuole ricacciare le donne a fare il lavoro domestico, non aiuta le altre donne o il loro diritto di scegliere sul proprio corpo, né parlano di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia».

La parola d’ordine di Schlein è non speculare sulle fragilità sociali: «Ci sono persone che sono diventate invisibili, come quelle che si sono presentate per la prima volta a chiedere la solidarietà alimentare durante il lockdown. Vogliamo intercettare questi nuovi bisogni senza mettere in contrapposizione le persone più fragili. Che è quello che fanno i nostri avversari. La società più sicura e quella più inclusiva, quella che non lascia nessuno indietro e che sa dare risposte diverse a bisogni diversi. Gli altri, se soffieranno ancora sulle tensioni sociali, saranno irresponsabili. Bisogna agire sulle cause profonde e risolverle. A chi giova questo odio e questa intolleranza? A nessuno – prosegue citando l’omicidio di Maria Paola Gaglione, uccisa dal fratello perché aveva un compagno trans -. Non sarebbe meglio dire la verità? Cioè che abbiamo dei problemi, c’è una crisi ma abbiamo anche risorse e non ci faremo più dire da nessuno che non ci sono. Per cambiare, per non ridurre salari e diritti. Per la redistribuzione delle ricchezze, delle opportunità e dei saperi. La mia generazione – conclude -, si è allontanata dalla politica perché non si sentiva più rappresentata. Ma è una doppia fregatura perché le scelte poi ricadono anche sulle nostre vite».

Il candidato sindaco di Macerata, Ricotta, ha spiegato che «abbiamo bisogno di questa sinistra che parla di diritti, ambiente, giovani e donne. La sinistra di protesta non è sufficiente, serve la sinistra di governo. Dei passi avanti su questi temi ci sono stati e sono stati merito degli input di questa lista e di questo mondo. Siamo convinti che da una coalizione si possa uscire migliori. Qui siamo riusciti a fare squadra, a riconfermare la coalizione e ad ampliarla».

A introdurre l’incontro Stefania Monteverde, vice sindaca uscente e candidata con Macerata bene comune. Sono intervenuti anche Igor Taruffi, consigliere regionale dell’Emilia, Paola Petrelli, candidata al Consiglio regionale con Marche Coraggiose, insieme all’altro candidato Francesco Bravi.