MACERATA - Il palazzetto di Fontescodella si prepara ad un ulteriore restyling per presentarsi alla ripresa delle attività agonistiche autunnali con una struttura performante e adeguata ad ospitare partite dei campionati di Serie A maschile e femminile. Saranno ristrutturati gli spogliatoi, l’infermeria, la sala massaggi e il magazzino

di Mauro Giustozzi

Campionati di pallavolo che stanno volgendo verso la parte conclusiva della stagione 2022-23 ed allora il palasport di Fontescodella si prepara ad un ulteriore restyling per presentarsi alla ripresa delle attività agonistiche autunnali con una struttura performante e adeguata ad ospitare partite dei campionati di Serie A maschile e femminile. Dopo l’illuminazione con luci a led del campo di gioco, la rigenerazione del parcheggio con tanto di nuova segnaletica verticale e orizzontale e pubblica illuminazione rinnovata in tutta l’area arriva il momento del restyling interno del Banca Macerata Forum di Fontescodella. Tramite un apposita determina firmata dal dirigente dei Servizi tecnici, Tristano Luchetti, il Comune di Macerata ha effettuato l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport, spogliatoi ed impianto elettrico – si legge nell’atto amministrativo – in favore del concorrente G.R. Group Srl e che lo stesso è stato aggiudicato in via definitiva alla suddetta impresa, avendo offerto un ribasso del 13,46% sull’importo a base d’asta e quindi per l’importo contrattuale di 291.528,50 euro, di cui 288.528,50 per lavori ed oneri di sicurezza inclusi nei prezzi, e 3mila per oneri di sicurezza aggiuntiva”.

Questo intervento fa parte del finanziamento, per un importo di 400 mila euro, per il palasport di Fontescodella, dove saranno ristrutturati gli spogliatoi, l’infermeria, la sala massaggi e il magazzino presenti sui lati corti del fabbricato, sia a sud che a nord. L’intervento prevede pure la realizzazione dei servizi igienici, di un nuovo impianto idrico e di riscaldamento all’avanguardia e il rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni e delle tinteggiature degli spogliatoi. Nell’intervento è anche compresa l’impermeabilizzazione di una parte del solaio del palas che crea qualche problema. I lavori sono stati messi in calendario e saranno eseguiti all’interruzione dell’attività agonistica nei prossimi mesi per non interferire con gli impegni delle varie realtà sportive. Quindi l’impresa inizierà a lavorare in estate e completerà il tutto prima che le varie società sportive riprendano l’attività per la stagione 2023-24.

I fondi che saranno utilizzati per i lavori fanno parte del bando ministeriale “Rigenerazione urbana” vinto dal Comune che ha poi destinato allo sport 7 milioni di euro, di cui 4 per il restyling dello stadio Helvia Recina, 2,5 milioni per il nuovo campo da rugby a Villa Potenza ed il restante per il palasport di Fontescodella. Palas che era stato interessato lo scorso anno dalla sostituzione di corpi illuminanti con luci di nuova generazione a led, nuovo impianto elettrico, i quadri e i trasformatori. Ciò ha garantito un risparmio nei consumi consentendo anche di fare dei giochi di luce per rendere ancora più scenografica l’atmosfera dell’impianto. Per questo intervento sull’illuminazione il Comune aveva già speso 100 mila euro.