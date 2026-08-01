Una terra promessa, con il Conero sullo sfondo. Eros Ramazzotti ha scelto Numana, nei giorni scorsi, per trascorrere un weekend lontano dagli impegni professionali. Il cantante ha soggiornato al View Place Hotel, struttura affacciata sulla baia, dove ha potuto concedersi alcuni giorni di relax e apprezzare il paesaggio della costa anconetana.

Durante la permanenza Ramazzotti ha avuto anche modo di provare la cucina dello chef Antonio Lerro, con una proposta incentrata sui prodotti del mare Adriatico e sulle materie prime del territorio marchigiano. Una visita che conferma ancora una volta la capacità del Conero di richiamare personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo, attratti dal mare, dalla tranquillità e dall’offerta gastronomica della zona. Chissà se la suggestiva aurora sul Conero potrà essergli d’ispirazione per il prossimo album.