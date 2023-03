MACERATA - Mozione del gruppo consiliare dopo il progetto illustrato dall'assessore Iommi. Maurizio Del Gobbo: «Si verrebbe a creare una sorta di replica dell'ex ParkSi»

di Luca Patrassi

Il tempo per la maggioranza, e per l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi, di svelare nei dettagli il progetto del Belvedere Leopardi e del parcheggio di Rampa Zara ed ecco scatenarsi le reazioni in città ad ulteriore conferma della popolarità della questione. Intanto l’assessore Iommi ha ribadito quella che è una linea programmatica dell’amministrazione comunale a guida Parcaroli, la volontà di rendere il centro storico libero dalle auto una volta realizzati il parcheggio da 300 posti e gli attracchi meccanizzati fino in piazza della Libertà.

Progetto presentato nella sala Cesanelli dello Sferisterio e appunto primi commenti, compresi quelli dell’opposizione. Il primo a muoversi il consigliere comunale del Partito Democratico Maurizio Del Gobbo che ha annunciato la presentazione in Consiglio comunale di una mozione sottoscritta dall’intero gruppo consiliare.

Un dibattito datato, quello sul parcheggio a nord, al punto che si è persino persa la traccia della data di partenza. Osserva Del Gobbo: «Ormai da molti anni (almeno 30) si parla di realizzare il cosiddetto parcheggio a nord; a detta dell’assessore Silvano Iommi sarebbero state valutate nel tempo due ipotesi: quella a raso in viale Leopardi e quella a raso in via Fonte Maggiore».

Due le ipotesi, una la tesi prescelta: «Successivamente, stando alle dichiarazioni dello stesso assessore, avrebbe preso piede il progetto a raso in viale Leopardi caratterizzato però da una struttura multipiano formata da una piazza belvedere più tre livelli sottostanti, uno per un non meglio definito mercato di prossimità e altri due piani per parcheggi da 300 posti».

Gli elementi di perplessità indicati da Del Gobbo: «Il progetto di parcheggio in questione (Belvedere Leopardi), definito impropriamente a raso, avrebbe un impatto ambientale di gran lunga superiore a quello che avrebbe un ulteriore parcheggio a raso tipo il Garibaldi, significherebbe inoltre snaturare la passeggiata viale Leopardi e si verrebbe a creare una sorta di replica, però impattante, del parcheggio centro storico (ex ParkSi), sarebbe necessario uno studio di fattibiliià volto a valutare se vi fosse effettiva necessità di ulteriori posti auto a fronte di un costo ingente» ed infine ulteriori elementi di contestazione come « i costi ingenti con un dubbio equilibrio economico-finanziario, per non parlare della ipotesi macchinosa degli ascensori».

La richiesta finale di Del Gobbo e del gruppo Dem: «Chiederemo alla amministrazione di rivedere, qualora vi sia una reale necessità, il progetto del parcheggio a nord proposto dall’assessore Iommi e cercare una soluzione alternativa meno impattante dal punto di vista ambientale/naturalistico e meno dispendiosa dal punto di vista finanziario specie in questo periodo».

(Nel link qui sotto il video del progetto)