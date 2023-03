MACERATA - Restyling per l'antica piazza delle Erbe: due scalinate, una fontana e una statua in bronzo di padre Matteo Ricci. Lavori al via a maggio. Spazio unico senza barriere tra palazzo Buonaccorsi e Loggia del Grano. Aggiudicate anche alcune gare per l'efficientamento energetico di edifici comunali (tra questi Palazzo Conventati) e di diverse scuole

di Luca Patrassi

Determine in serie, opere prossime al via per diversi lavori di riqualificazione del finanziati nell’ambito del Pnrr e nati da idee sostenute dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi. Si parte da “Piazza delle Erbe”, poi diventata largo Mazzini, infine largo Donatori del Sangue e prossimamente largo Li Madou-padre Matteo Ricci: in sostanza lo spazio davanti a Palazzo Compagnoni Marefoschi.

E’ stata pubblicata ieri la determina del dirigente dei Servizi Tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, di affidamento dei lavori alla Cogeb srl che ha vinto la gara di appalto con l’offerta di 380mila euro, un ribasso del 18.24%.

Ad illustrare il piano è Silvano Iommi: «L’idea è quella di ripristinare la situazione originaria della ex piazza delle Erbe, com’era fino al 1905, quindi le due scalinate che scendevano dal Foro Annonario e la fontana. Vengono conservati i due cedri del Libano, pur sottoposti negli anni passati a una potatura forse eccessiva, e parte dell’alberatura su vicolo Buonaccorsi dove verrà demolito il muro esistente e ne sarà ricostruito un altro più basso in modo da togliere barriere tra palazzo Buonaccorsi e la sede di Unimc (Loggia del Grano).

La piazza sarà intitolata a Li Madou- padre Matteo Ricci in omaggio al gesuita maceratese ed ospiterà una statua in bronzo che lo ritrae insieme al suo allievo prediletto Xu Guangqi (sarà fatta una copia dell’ originale presente sulla sua tomba in Cina). Iommi ringrazia i progettisti: i geometri comunali Breccia e Micozzi nonché tutto lo staf tecnico del Comune. L’inizio dei lavori del nuovo largo Li Madou è previsto per il mese di maggio.

Prende forma un mio concept che risale agli anni Novanta e per il quale hanno collaborato anche Paolo Cotognini e Mauro Perugini. E’ uno spazio particolare, peraltro a metà strada tra la piazza laica (piazza della Libertà) e quella religiosa (piazza Strambi), un progetto che acquista senso storico e disegnato con un occhio alla modernità e al possibile riflesso sul turismo anche cinese». Ancora gare per opere finanziate con il Pnrr.

Si parte con l’intervento di riqualificazione delle mura storiche e delle pavimentazioni, illuminazione architettura delle mura e delle porte del centro. Sei le offerte presentate, aggiudicataria è stata la srl Del Prete di Melfi (Potenza) che ha vinto con una offerta di 530mila euro su una base gara di 667mila euro. Poi ci sono una serie di determine di aggiudicazione di opere legate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, in particolare l’operazione che viene chiamata di “relamping” e che tradotta in italiano è una meno suggestiva sostituzione di lampadine con quelle a led. Ci sono i lotti per Palazzo Conventati, tutti assegnati alla maceratese Mariani srl. Importo a base di gara di 204mila euro, aggiudicazione a circa 140mila. Per la scuola primaria Salvo d’Acquisto e dell’infanzia Rodari la base di gara era di 142mila euro, aggiudicazione alla Beghelli srl a 67mila euro.

Per la scuola primaria Pertini e dell’infanzia Andersen base d’asta a 168mila euro ed aggiudicazione di due lotti alla Beghelli srl per 36mila euro e alla Mariani srl per quattromila. Per la Fermi base d’asta di 177mila euro e aggiudicazione alla Beghelli srl per 72mila euro. Per la scuola Fratelli Cervi base d’asta a 174mila euro e affidamento alla Beghelli per 73mila euro.

Si cambia genere con l’affidamento di una indagine botanico-vegetazionale e forestale a margine dell’in trecento di riqualificazione dell’area della ex chiesa Torregiana: incarico da cinquemila euro all’agronomo Euro Buongarzone. Infine un altro incarico all’agronomo Euro Buongarzone, da ventimila euro, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per le aree verdi urbane.

https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/04/dalle-mura-a-piazza-li-madou-passando-per-la-biblioteca-16-milioni-per-rigenerare-macerata/1635905/