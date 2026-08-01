Al polisportivo di Civitanova sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione degli spazi e delle strutture. Si tratta di investimenti portati avanti esclusivamente dalla società. I club si è fatto carico di molteplici interventi come la semina del manto erboso del campo sportivo centrale, poi sono stati sistemati gli spazi legati alla prima squadra, compreso lo spogliatoio destinato alla terna arbitrale.

Nuovo decoro di tutti gli spazi riservati al settore giovanile e alle squadre ospiti dell’impianto sintetico “Ceccarelli”. Sistemati inoltre gli spazi legati a dirigenti e collaboratori della Civitanovese calcio all’interno della sede sportiva. Infine proprio alla sede sportiva è stata data una nuova veste estetica.

Tutti gli interventi sono stati svolti su indicazioni della proprietà, sotto la supervisione dello stadium manager, Fabio Piola.

«Consapevole del bisogno di ulteriori nuovi interventi strutturali e di decoro – dice il club in una nota -, la società confida già nelle prossime settimane di poter contare sul supporto delle istituzioni locali al fine di garantire dignità e giusta fruibilità all’impianto sportivo, alla Civitanovese Calcio e a tutte le realtà che essa ospita all’interno del Polisportivo».