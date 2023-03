MACERATA - Alessandro Marcolini, consigliere comunale del Pd, dopo l'incidente di questa mattina torna a chiedere all'Amministrazione l'adozione di misure per mettere in sicurezza la strada

Da alcuni anni a questa parte il consigliere comunale Dem Alessandro Marcolini presenta iniziative per chiedere interventi di messa in sicurezza di viale Indipendenza.

«Questa via – scrisse Marcolini in un ordine del giorno – è un lungo tratto di strada urbana molto trafficata per la sua collocazione e che nel tempo ha visto aumentare considerevolmente il transito di veicoli, purtroppo viale Indipendenza è teatro di sempre più frequenti incidenti stradali, anche mortali, che coinvolgono sia veicoli tra loro che pedoni, a causa dell’alta velocità: è dunque necessaria una mirata attività di prevenzione e controllo volta a risolvere questo grave problema, al fine di mettere in sicurezza i pedoni e gli utenti della strada».

Marcolini chiese all’amministrazione comunale di «mettere in sicurezza viale Indipendenza apponendo in loco speed check o comunque strumenti che tutelino i pedoni e gli utenti della strada al fine di diminuire la velocità dei mezzi in transito e scongiurare gli incidenti stradali, predisponendo anche una maggiore presenza della Polizia Municipale sul posto».

Oggi Marcolini, alla luce di un nuovo incidente (leggi l’articolo) è tornato sulla questione con una sorta di “lettera aperta”: «Non voglio attaccare la maggioranza, chiedo un aiuto all’assessore Renna per coinvolgerlo e metterlo attorno a un tavolo per risolvere questa problematica legata alla pericolosità di viale Indipendenza. Se oggi un ragazzo con un motorino non si è fatto veramente male è per pura fortuna, un semaforo intelligente aiuterebbe a risolvere questi problemi. Chiedo alla maggioranza di andare incontro alla cittadinanza, parliamone per risolvere questo problema, non solo in via Indipendenza ma anche nelle altri vie cittadine a rischio».