MACERATA - Oggi i sondaggi geologici, entro l'anno l'appalto dei lavori. L'assessore Marchiori: «La realizzazione avrà tempi brevi. L'area di Fontescodella, da non luogo, sta diventando un polo attrattivo»

Un sottopasso ciclopedonale in prossimità della Galleria delle fonti. E’ il nuovo progetto dell’amministrazione comunale ed è anche il motivo dei sondaggi geologici svolti oggi con conseguente chiusura al traffico della galleria dalle 8,30 alle 19 (leggi l’articolo).

«E’ una novità che mettiamo in opera nell’ambito della rigenerazione urbana di Fontescodella – spiega a Cm l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Marchiori – e consentirà quindi un collegamento funzionale tra l’area sportiva del palas e l’area green del parco di Fontescodella, per dare al percorso ciclopedonale un collegamento unitario fino ai Giardini Diaz».

Oggi dunque è stata svolta un’indagine geologica e geotecnica con carotaggi e prove di carico sulla sede stradale, in prossimità della Galleria delle fonti (lato palazzetto), propedeutica alla progettazione ed esecuzione del nuovo sottopasso ciclopedonale.

«Si tratta di un bypass che consentirà l’attraversamento in sicurezza sia per pedoni che ciclisti, in un tratto particolarmente pericoloso, con abbattimento delle barriere architettoniche – aggiunge l’assessore Marchiori -. Come annunciato, la ciclopedonale maceratese viene via via implementata e consentirà di raggiungere il nuovo anello dei giardini Diaz già in appalto. Tutta l’area di Fontescodella, da non luogo, sta diventando un polo attrattivo e fiore all’occhiello della città».

Quali sono i tempi per la realizzazione dell’opera? «Si sta ultimando la progettazione, le indagini servono per capire la modalità di intervento e il taglio che viene fatto sulla sede stradale dove attualmente c’è un attraversamento pedonale molto pericoloso. Entro l’anno i lavori dovrebbero essere appaltati e la realizzazione avrà tempi abbastanza brevi. La strada resterà chiusa al massimo un paio di settimane in un periodo che non sarà gravoso per il traffico».

(redazione CM)