LETTERA firmata dalla presidente e dai componenti dell'organismo tecnico scientifico: Sofia Cingolani, Francesca Coltrinari, Maria Stefania Gelsomini e Mauro Mazziero. Nessun commento da parte dell'amministrazione comunale, nel giorno in cui in Consiglio (saltato per mancanza del numero legale) si doveva discutere una mozione sulla programmazione culturale

di Luca Patrassi

La lettera di dimissioni è stata inviata nel pomeriggio di oggi al sindaco, agli assessori e ai dirigenti del Comune: la firma è quella dei componenti dell’organismo tecnico scientifico “Macerata Cultura, Biblioteca e Musei” guidato dalla presidente Paola Ballesi che vede come componenti Sofia Cingolani, Francesca Coltrinari, Maria Stefania Gelsomini e Mauro Mazziero. Dimissioni che arrivano a poco più di due anni dalla nomina che risale al 6 novembre del 2020: la motivazione è un po’ sibillina, apparentemente conseguente al fatto che si dice che sono stati raggiunti gli obiettivi, ma in realtà sembra sottintendere un distinguo dalla programmazione culturale. Testualmente ecco cosa si legge nella parte finale: «L’’organismo tecnico scientifico Macerata Cultura ha deciso di cessare la sua attività e pertanto tutti i suoi componenti rassegnano con effetto immediato le loro dimissioni ritenendo da un lato che sono stati raggiunti gli obiettivi programmati e dall’altro che non ci sono le condizioni per un ulteriore prosieguo».

Una delle prime operazioni in Consiglio comunale della Giunta Parcaroli, datata dicembre 2020, fu proprio lo smantellamento dell’istituzione Macerata Cultura trasformata “in organismo tecnico scientifico” (leggi l’articolo). «Era un falso storico e una scatola vuota dichiarò l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta» (leggi l’articolo), molto vicina a Paola Ballesi.

Le dimissioni sono la parte finale della lettera che nella parte iniziale contiene una relazione delle attività «progettate e svolte della programmazione 2020-2023». Cosa sia l’organismo in questione lo specificano i componenti nella lettera inviata, tra gli altri, al sindaco: «L’Ots è un organismo di supporto all’attività della giunta comunale e a quella dell’assessorato alla cultura, con funzioni propositive, di consulenza e ricerca per l’attuazione delle politiche culturali dell’amministrazione comunale e per lo sviluppo di specifici progetti. Nominato dal sindaco Sandro Parcaroli previo parere favorevole della giunta e del Consiglio comunale, è composto da personalità di spiccate competenze culturali, artistiche nonché organizzative, operanti con i mezzi e le risorse resi disponibili dal servizio Welfare e Cultura dell’Ente».

La lettera è di poco fa, nessun commento ulteriore da parte dei dimissionari e da parte dell’amministrazione comunale: il tutto mentre nel Consiglio comunale, rinviato per mancanza di numero legale, si sarebbe dovuta discutere la mozione del consigliere di opposizione David Miliozzi, di Macerata Insieme, sulla programmazione culturale. Lo stesso Miliozzi che ieri è sembrato voler ironizzare sul fatto che il Comune si prepari ad una mostra dedicata a Luigi Bartolini mentre – secondo il consigliere – il grande Bartolini da omaggiare con una mostra doveva essere Ubaldo Bartolini: ieri c’è stato il silenzio istituzionale dell’assessora Katiuscia Cassetta mentre oggi, indirettamente, ha fatto un accenno vagamente ironico alla questione l’assessore Iommi sostenendo che non è il Comune ad aver sbagliato destinatario della mostra e che il Bartolini è quello giusto.