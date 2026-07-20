Forti temporali e vento nelle Marche,
scatta l’allerta arancione.
Macerata attiva il Coc

MALTEMPO - L'alert è per domani pomeriggio-sera, a rischio costa e fasce collinari. Il Centro operativo comunale servirà a monitorare la situazione in tempo reale e coordinare gli interventi

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L’allerta meteo nella Regione

Temporali diffusi in tutta la regione, scatta l’allerta meteo arancione sulla fascia collinare e costiera. Il comune di Macerata ha attivato il Centro operativo comunale: «Servirà a monitorare la situazione in tempo reale e coordinare gli interventi di emergenza».

L’allerta emessa dalla Protezione civile è valida per la seconda parte di giornata di domani quando sono previsti forti temporali, vento intenso e possibili grandinate «che potrebbero colpire la nostra città» spiegano dal Comune che chiede «di limitare gli spostamenti ai soli casi di assoluta necessità».

«A partire da domani mattina sarà attivo il Centro operativo comunale – proseguono – per monitorare la situazione in tempo reale e coordinare gli interventi di emergenza. Per la sicurezza di tutti, invitiamo i cittadini a mettere in sicurezza vasi, tende, gazebo o altri oggetti all’aperto che potrebbero essere trasportati dalle forti raffiche di vento. E’ importante evitare di sostare o parcheggiare l’auto in prossimità di corsi d’acqua, ponti, alberi o strutture pericolanti».

Il Comune spiega che servirà anche «ridurre al minimo gli spostamenti. Se ti trovi già in viaggio, guida con la massima prudenza ed evita assolutamente i sottopassi. Se sei all’aperto, non cercare riparo sotto alberi isolati. Proteggi i locali al piano terra e chiudi le porte di cantine, garage o seminterrati (fallo solo se in condizioni di totale sicurezza)».


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