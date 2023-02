MACERATA - Bilancio al centro del Consiglio comunale con una serie di variazioni illustrate dall’assessore Oriana Piccioni. L'opposizione attacca su diversi punti: dalla scuola di Sforzacosta ai finanziamenti «a scatola chiusa» per alcune manifestazioni culturali. In apertura di seduta discussa anche l'interrogazione di Ricotta sul pranzo della delegazione europea ospite del Comune nel ristorante del sindaco

di Luca Patrassi

Consiglio comunale aperto oggi con due interrogazioni, una di Alberto Cicarè di Strada Comune Potere al Popolo sulla costituzione di una servitù di passaggio a Sforzacosta per un percorso ciclopedonale di collegamento tra il borgo e la zona industriale e l’altra del capogruppo Dem Narciso Ricotta sulla questione di un pagamento di 1200 euro da parte del Comune al ristorante di proprietà della famiglia del sindaco per un pranzo che ha visto presente la numerosa delegazione che ha partecipato ai lavori di un progetto europeo.

A Cicarè ha risposto l’assessore Paolo Renna: «Era sorto un problema di rappresentanza per la società proprietaria dell’area che cede a titolo gratuito, continuiamo di chiudere la questione entro marzo. Quella del collegamento è una questione che va avanti da tanti anni con il passaggio abusivo dei cittadini in una proprietà privata, poi la Croce Verde ha acquistato un’area, ha aperto un cantiere e chiuso il passaggio. Noi siamo pronti dal 13 settembre, entro marzo firmeremo l’atto. Il Comune aprirà un varco carrabile, poi miglioreremo l’opera al momento dell’appalto che avverrà entro l’anno».

Quanto alla questione del pranzo nel ristorante Vere Italie di proprietà della famiglia del primo cittadino, Sandro Parcaroli ha ribadito: «Non ero a conoscenza dell’incarico in quanto non curo la gestione del ristorante che è seguita dallo chef, non ero a conoscenza della determina visto che non interferisco con i dirigenti, fin dall’inizio ho detto ai dirigenti di non affidare incarichi alle mie ditte». Il sindaco ha dato lettura di una precisazione del dirigente comunale Ciattaglia che ha osservato come per l’occasione siano stati incaricate quattro diverse attività, osservando una rotazione con altre 5 incaricate per un atto precedente, il dirigente ha aggiunto che non ci sono comunque profili di incompatibilità e di aver cercato sempre di agire seguendo gli interessi del Comune senza favoritismo e senza nemmeno danneggiare qualcuno. Nella risposta Ricotta ha osservato come la stessa azienda legata al ristorante lo scorso anno abbia gestito anche, su mandato della società sportiva incaricata dal Comune, il bar del palasport aggiungendo infine che lo stesso sindaco era presente al pranzo della famosa determina.

Chiusa la fase delle interrogazioni, il Consiglio si è aperto con il ricordo di Gabriele Bullorini, ex operaio del Comune, scomparso di recente (leggi l’articolo). Poi una delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio in forza di risarcimenti determinatisi con sentenze esecutive del tribunale per contenziosi del 2019 e del 2020.

Sempre il bilancio al centro della discussione con una serie di variazioni illustrate dall’assessore Oriana Piccioni. Nuovi finanziamenti in arrivo, come quelli della Regione per sostenere la valorizzazione dell’opera dell’orientalista Giuseppe Tucci, per il potenziamento dei servizi digitali, centomila euro per la mostra dedicata a Luigi Bartolini, 30mila euro per un festival Comics. Ci sono poi 230mila euro per lo Sferisterio inclusivo potenziando l’accoglienza, 156mila euro di indennizzo assicurativo per il ripristino del sistema informatico danneggiato dall’attacco hacker. Per la parte investimenti variazione sul fronte dei lavori pubblici, finanziamenti di 1.8 milioni di euro dalla Fondazione Bocelli per la realizzazione di un hub educativo a Sforzacosta, 50mila euro per l’illuminazione di vicolo Consalvi.

L’assessore ha poi confermato la realizzazione di un ascensore allo Sferisterio per consentire ai disabili di raggiungere i palchi. Perplessità del consigliere Cicarè sulla realizzazione della scuola a Sforzacosta, dubbi legati al fatto che dell’opera non si è discusso per nulla, ad iniziare dalla mancata rigenerazione di zone degradate: «Accettiamo un regalo chiavi in mano senza conoscere molto del progetto per il quale comunque va ringraziata la Fondazione Bocelli».

Stefania Monteverde, consigliera di Macerata Bene Comune, osserva: «Ci sono un sacco di soldi in entrata, fanno piacere. Mi chiedo quanti di questi finanziamenti per lo sviluppo della città nascono da progetti dell’amministrazione e non condizionati da fattori esterni, c’è da capire a chi vanno i soldi».

Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fdi: «La realizzazione della scuola della Fondazione Bocelli vede un accordo con il Ministero, è una semplice operazione contabile: c’era un finanziamento pubblico di un milione, c’è ora una donazione della Fondazione Bocelli e non ci si deve preoccupare sulla qualità dell’opera visti gli esempi visti altrove in provincia».

Dibattito sostenuto anche dagli interventi delle leghiste Laura Orazi e Paola Pippa, del pentastellato Roberto Spedaletti, dei Dem Narciso Ricotta e Andrea Perticarari. «Stiano parlando di una variazione di bilancio di milioni di euro e nessuno ne sa nulla, nemmeno la maggioranza. Il progetto di Bocelli è segreto, dei Comics non si sa nulla» ha osservato Perticarari. La replica dell’assessora Piccioni: «La variazione di bilancio è un atto tecnico, non posso conoscere io il dettaglio tecnico dei progetti. Quanto alla donazione della Fondazione Bocelli si osserva che è intervenuta beneficamente in vari territori colpiti dal terremoto, al momento opportuno conosceremo tutti i dettagli». Duro Ricotta che ha chiesto, per esempio per i Comics, come si possano finanziare festival di cui non si conoscono i contenuti. Sulle stessa linea dell’esponente Dem (forse per i benefici effetti delle recenti primarie) anche Stefania Monteverde: «si danno finanziamenti senza conoscere i progetti».

Il leghista Andrea Blarasin: «La maggioranza vuole apportare dei cambiamenti nel modo di amministrare della città, l’opposizione tenta di metterci uno contro l’altro». Variazione di bilancio approvata con 18 voti favorevoli, un astenuto e 8 contrari.

Una delibera a sostegno di Coldiretti contro il cibo sintetico è stata presentata dall’assessora Laura Laviano. Il pentastellato Roberto Cherubini: «E’ una delibera di pancia basata su informazioni superficiali, campagna assurda della Coldiretti. I produttori locali di eccellenza sono una minima parte di ciò che acquistiamo, molto spesso la carne che consumiamo viene da allevamenti intensivi. Se compri polli che costano tre euro al chilo, stai comprando cacca». Per la maggioranza diversa l’impostazione di Lorella Benedetti di Fdi: «Saranno delle catene di franchising a prevalere in questo mercato del cibo sintetico, chi produrrà lo farà su licenza, il nostro modello produttivo è diverso, non artificiale dobbiamo investire in ricerca ma promuovendo il nostro modello produttivo». Stefania Monteverde: «E’ una delibera vuota, ci dica l’amministrazione cosa vuol fare, su cosa andremo a incidere?».

Aldo Alessandrini, Lega: «Una cosa la facciamo, diciamo che siamo contro il cibo sintetico, ennesimo attacco alla tradizione e alla bilancia economica italiana da parte del globalismo». Andrea Perticarari, Pd: «Le decisioni sul cibo sintetico sono mondiali e non dipendono dal Comune di Macerata, dire no aprioristicamente non ha senso, aspettiamo dati scientifici certi, stiamo perdendo tempo». Infine la votazione: delibera approvata con 17 voti favorevoli, 4 astensioni e 4 contrari.

«Creazione di liste qualificate di babysitter» è il titolo della proposta presentata con un ordine del giorno da Lorella Benedetti di Fdi, «un ampliamento dell’offerta dei servizi che l’amministrazione già fornisce»: l’amministrazione, per il tramite dell’assessore Marco Caldarelli, ha dato un parere favorevole. Sul tema il consigliere comunale Perticarari ha presentato un emendamento per istituire un fondo comunale per rispondere alle esigenze delle famiglie. Bocciato l’emendamento ed approvato l’ordine del giorno per le baby sitter. Discussi infine anche gli ordini del giorno presentati dal consigliere di Fdi Giordano Ripa per l’organizzazione di appuntamenti medico-scientifici, del Dem Alessandro Marcolini per l’intitolazione di un luogo al dottor Carlo Urbani, del capogruppo Fdi Pierfrancesco Castiglioni sulla borsa merci al centro fiere di Macerata e di Alberto Cicarè sui fondi Pnrr.