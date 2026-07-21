Violenta grandinata a Porto Recanati,
lunotti in frantumi.
Auto bloccata in un sottopassaggio

TEMPESTA - Chicchi grandi come olive nella città costiera. Allagato il sottopasso nord. A Porto Potenza sradicati pannelli delle cabine in spiaggia, abbattuti torretta dei bagnini, rotti pali degli ombrelloni

- caricamento letture
sottopassaggio allagato

Sottopasso allagato a Porto Recanati

di Laura Boccanera

Grandine con chicchi grossi come olive e sottopasso ko con una donna rimasta bloccata nell’acqua a Porto Recanati, vento forte a Porto Potenza. La super cella temporalesca che nel primo pomeriggio in dieci minuti ha mandato sottosopra la costa ha colpito anche qui. A Porto Recanati l’acqua continua a essere il problema del giorno, ma per motivi opposti: dopo i disagi legati alla mancanza di fornitura idrica, oggi è bastato un intenso temporale di pochi minuti a creare danni e disagi.

maltempo temporale civitanova alberi caduti 6

Piante cadute al confine fra Civitanova e Porto Potenza

Allagato il sottopasso nord dove un’auto con a bordo una donna è rimasta bloccata nel punto più profondo senza riuscire a varcare il sottovia. Aiutata da alcuni passanti è riuscita a liberarsi e salvarsi. Ma è la grandine che ha fatto i danni maggiori un po’ ovunque: serrande rotte, attrezzature danneggiate con buchi, come la struttura dei bagni pubblici in spiaggia e lo spogliatoio e lunotti di auto in frantumi.

auto_porto_recanati_lunotto_rotto_2

Lunotto di una Volkswagen T-Roc in frantumi in via Toscanelli (foto di Paola Maria Petrosilli)

Piante e alberi caduti, soprattutto nella zona di Montarice. 

auto_porto_recanati_lunotto_rotto

Altro lunotto distrutto dalla grandine

Per la città costiera sono 24 ore di Purgatorio dopo l’emergenza idrica che ha costretto tutta la popolazione a ricorrere alle autobotti per la rottura di una condotta dell’acquedotto.

danni maltempo porto potenza 6

Porto Potenza

I disagi maggiori a Porto Potenza si sono riversati sulla spiaggia raggiunta invece da una mareggiata simile a quella di Civitanova: in spiaggia i concessionari e gestori degli chalet contano il prezzo della cella temporalesca che ha fatto volare sdraio e ombrelloni, ha sradicato pannelli delle cabine in spiaggia, abbattuto la torretta dei bagnini, rotto e piegato i pali degli ombrelloni. Ai giardini e nelle aree verdi non si contano i rami spezzati.

danni maltempo porto potenza 5

In questa e a seguire danni a Porto Potenza

danni maltempo porto potenza 4

danni maltempo porto potenza 3

danni maltempo porto potenza

danni maltempo porto potenza 2

danni maltempo porto potenza 7

maltempo temporale civitanova alberi caduti

Albero spezzato

 

Tettoie precipitate, alberi caduti e spiaggia devastata (Foto/Video) Pioggia e vento mettono ko Civitanova


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X