di Laura Boccanera

Grandine con chicchi grossi come olive e sottopasso ko con una donna rimasta bloccata nell’acqua a Porto Recanati, vento forte a Porto Potenza. La super cella temporalesca che nel primo pomeriggio in dieci minuti ha mandato sottosopra la costa ha colpito anche qui. A Porto Recanati l’acqua continua a essere il problema del giorno, ma per motivi opposti: dopo i disagi legati alla mancanza di fornitura idrica, oggi è bastato un intenso temporale di pochi minuti a creare danni e disagi.

Allagato il sottopasso nord dove un’auto con a bordo una donna è rimasta bloccata nel punto più profondo senza riuscire a varcare il sottovia. Aiutata da alcuni passanti è riuscita a liberarsi e salvarsi. Ma è la grandine che ha fatto i danni maggiori un po’ ovunque: serrande rotte, attrezzature danneggiate con buchi, come la struttura dei bagni pubblici in spiaggia e lo spogliatoio e lunotti di auto in frantumi.

Piante e alberi caduti, soprattutto nella zona di Montarice.

Per la città costiera sono 24 ore di Purgatorio dopo l’emergenza idrica che ha costretto tutta la popolazione a ricorrere alle autobotti per la rottura di una condotta dell’acquedotto.

I disagi maggiori a Porto Potenza si sono riversati sulla spiaggia raggiunta invece da una mareggiata simile a quella di Civitanova: in spiaggia i concessionari e gestori degli chalet contano il prezzo della cella temporalesca che ha fatto volare sdraio e ombrelloni, ha sradicato pannelli delle cabine in spiaggia, abbattuto la torretta dei bagnini, rotto e piegato i pali degli ombrelloni. Ai giardini e nelle aree verdi non si contano i rami spezzati.