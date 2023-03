MACERATA - Presa di mira da alcune colleghe di centrodestra la civica Sabrina De Pavova che è arrivata un minuto dopo l'appello finale delle 17. I presenti erano solo 15 oltre a Parcaroli che attacca la minoranza «rimasta fuori dalla porta nonostante gli odg presentati con urgenza»

di Luca Patrassi

Ieri sì, oggi no, domani da vedere: il Consiglio comunale sembra funzionare, come i lampeggianti delle auto delle forze dell’ordine, ad intermittenza. Oggi la seduta è saltata per mancanza di numero legale, dopo un’ora passata a fare i conti e gli appelli fino a quello finale con presa d’atto dell’assenza del numero minimo per far svolgere il Consiglio comunale del capoluogo, 16 più il sindaco.

All’appello delle 17 i presenti erano sedici e questo nonostante i tentativi dei capigruppo della maggioranza di richiamare i tanti assenti. Forse qualcuno, dopo aver prolungato l’orario di servizio ieri sera con l’approvazione del gemellaggio con Lanciano, si è preso una giornata di riposo. Ci è andata di mezzo, così per dire, la malcapitata consigliera della Civica Parcaroli, Sabrina De Padova, che è arrivata un minuto dopo l’appello finale ed è stata accolta dai commenti al vetriolo di alcune colleghe consigliere di maggioranza: ne è nato un battibecco chiuso da uno dei presenti – pure di maggioranza – con un gesto che è apparso di moto a luogo.

Secondo una ricostruzione quelle parole ed il gesto sarebbero stati sì un “vattene” ma riferito a un presunto ed auspicato passaggio dalla maggioranza alla minoranza. Se ne deduce che il clima, all’interno della maggioranza, non è esattamente sereno: gli sbalzi di temperatura si fanno sentire anche in Consiglio.

Il sindaco Sandro Parcaroli accusa però l’opposizione: «Diversi consiglieri di minoranza sono rimasti fuori dalla porta appunto per far mancare il numero legale, è un fatto grave perché i punti che si dovevano discutere oggi erano tutti iscritti all’ordine del giorno su loro richiesta fatta con urgenza». Se ne riparlerà domani, maggioranza permettendo.

Oggi si sono discusse le interrogazioni, atto che non richiede la presenza del numero legale. Si è iniziato con il democrat Maurizio Del Gobbo sul museo Torregiana e sulla raccolta di opere di Tucci con risposta dell’assessore Iommi, poi due interrogazioni del dem Alessandro Marcolini su via Bramante. L’assessore Silvano Iommi ha ricordato come quello della Torregiana sarà un museo dedicato alla città e conterrà anche opere e testimonianze dell’orientalista maceratese Giuseppe Tucci. Quanto alle due interrogazioni sulla viabilità presentate dal dem Alessandro Marcolini, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori ha precisato che rotatoria e attraversamento pedonale rispettano pienamente i dettami del codice della strada mentre quando alla ampiezza del marciapiede c’è un problema di carenza di spazi utilizzabili.

Infine il dem Narciso Ricotta ha chiesto di sistemare l’area verde adiacente il circolo di San Francesco. L’assessore Paolo Renna ha spiegato che c’era un problema legato al fatto che la proprietà dell’immobile è dell’Erap e che il gestore del circolo non aveva riconsegnato le chiavi. Ora – ha assicurato Renna – la questione è stata definita, sono stati fatti i sopralluoghi per valutare l’intervento e in una decina a di giorni l’area verrà ripulita.