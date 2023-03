MACERATA - Per il restauro della fonte nella zona di corso Cairoli scelta la ditta che aveva formulato la seconda offerta più bassa. Il progetto nato da un'idea dell'assessore Iommi

Costo indicato della manodopera troppo basso, la commissione di gara non aggiudica l’appalto per il restauro della fonte Pozzo Mercato (lavori contenuti nel piano di riqualificazione sostenuto dall’assessore Silvano Iommi) alla ditta che aveva formulato l’offerta più bassa per un intervento da oltre seicentomila euro. I lavori per il restauro della fonte nella zona di corso Cairoli non andranno dunque all’azienda che aveva presentato l’offerta migliore, una ditta del Napoletano che aveva firmato un ribasso di oltre il 25%, ma ad una impresa abruzzese che aveva indicato un ribasso del 18%.

La motivazione della scelta della seconda offerta la indica in determina il dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Macerata, l’ingegnere Tristano Luchetti: «la commissione di gara aveva deciso di avviare per l’offerta di maggior ribasso la verifica della congruità dei costi della manodopera, indicati dal concorrente in un importo inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, il Rup (responsabile unico del procedimento) ha illustrato il contenuto delle spiegazioni date dall’impresa e l’esito negativo in quanto il costo orario del personale indicato è di molto inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi la commissione ha disposto l’esclusione del concorrente con la migliore offerta e proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta abruzzese G.C. Appalti che ha offerto un ribasso del 18,567%, considerato congruo, e quindi per l’importo contrattuale di 372mila euro». La spesa per la procedura è totalmente finanziata dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno ai soggetti attuatori degli interventi di rigenerazione urbana.

