Lavori in via Cioci e Robusti:
asfaltati anche i tombini
MACERATA - Si nota una striscia ininterrotta di catrame lungo le due vie che non fa sconti neanche ai tombini
Assicurano che i tombini sulle strade servano a raccogliere e far defluire l’acqua piovana evitando l’allagamento delle strade. Questo si dice e si legge da quando questi oggetti sono stati messi in produzione, non da ieri insomma. Si sono anche visti decine di lavori e generazioni di operai ben attenti a rispettare questa funzione dei tombini.
Ieri però un avvocato maceratese ha notato la striscia ininterrotta di asfalto lungo via Cioci e via Robusti ed ha pensato di trovarsi di fronte ad una innovazione tecnologica: catrame in successione senza soluzione di continuità, tombini compresi asfaltati pure quelli. A parte la visione – alla quale purtroppo siamo abituati da decenni per carenza di risorse – di strade multicolori rifatte a pezzi e rattoppate, ci si chiede ora se i lavori eseguiti da qualche ditta lungo le vie citate siano il frutto di innovazione tecnologica, considerino superati i tombini o siano il frutto di una svista. Intanto tombini asfaltati, tanto siamo immersi in una ondata di calore e non piove.
(l. pat.)
Se non apprezzate nemmeno l’innovazione, dopo certo che ve la pigliate con Parcaroli che a cose molto più grandi si dedica. Come qull’assessora al turismo a cui fu recentemente chiesto di dare una rinfrescatina alla famosa barca di Peppinello sul lungomare nord e la sua risposta fu all’incirca che il suo ruolo era fatto per portare avanti ben più alte opere. Beh, se la barca, molto bella e a ricordo delle vecchie imbarcazioni si trovasse in cima al Monte Porche forse la capirei ma così mi viene in mente di pesargli l’aria….
Il danno aggrava le conseguenze della mancanza di pervietà per assenza di pulizia: i tombini sono ostruiti a causa di rifiuti vari.