Assicurano che i tombini sulle strade servano a raccogliere e far defluire l’acqua piovana evitando l’allagamento delle strade. Questo si dice e si legge da quando questi oggetti sono stati messi in produzione, non da ieri insomma. Si sono anche visti decine di lavori e generazioni di operai ben attenti a rispettare questa funzione dei tombini.

Ieri però un avvocato maceratese ha notato la striscia ininterrotta di asfalto lungo via Cioci e via Robusti ed ha pensato di trovarsi di fronte ad una innovazione tecnologica: catrame in successione senza soluzione di continuità, tombini compresi asfaltati pure quelli. A parte la visione – alla quale purtroppo siamo abituati da decenni per carenza di risorse – di strade multicolori rifatte a pezzi e rattoppate, ci si chiede ora se i lavori eseguiti da qualche ditta lungo le vie citate siano il frutto di innovazione tecnologica, considerino superati i tombini o siano il frutto di una svista. Intanto tombini asfaltati, tanto siamo immersi in una ondata di calore e non piove.

(l. pat.)