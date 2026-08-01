Lavori in via Cioci e Robusti:
asfaltati anche i tombini

MACERATA - Si nota una striscia ininterrotta di catrame lungo le due vie che non fa sconti neanche ai tombini

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Un tombino dopo l’asfaltatura in via Cioci

Assicurano che i tombini sulle strade servano a raccogliere e far defluire l’acqua piovana evitando l’allagamento delle strade. Questo si dice e si legge da quando questi oggetti sono stati messi in produzione, non da ieri insomma. Si sono anche visti decine di lavori e generazioni di operai ben attenti a rispettare questa funzione dei tombini.

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Ieri però un avvocato maceratese ha notato la striscia ininterrotta di asfalto lungo via Cioci e via Robusti ed ha pensato di trovarsi di fronte ad una innovazione tecnologica: catrame in successione senza soluzione di continuità, tombini compresi asfaltati pure quelli. A parte la visione – alla quale purtroppo siamo abituati da decenni per carenza di risorse – di strade multicolori rifatte a pezzi e rattoppate, ci si chiede ora se i lavori eseguiti da qualche ditta lungo le vie citate siano il frutto di innovazione tecnologica, considerino superati i tombini o siano il frutto di una svista. Intanto tombini asfaltati, tanto siamo immersi in una ondata di calore e non piove.

(l. pat.)

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