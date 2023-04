MACERATA - All'uscita di scuola protesta pacifica di bambini e bambine per chiedere di poter utilizzare la struttura inaugurata da due mesi

«Ci avete delusi, vogliamo la palestra». Con queste parole alunni e alunne della scuola IV Novembre a Macerata, oggi hanno fatto sentire la loro voce all’uscita da scuola.

Striscioni e cori per chiedere di poter utilizzare la palestra, inaugurata ormai da più di due mesi. Nel giro di qualche giorno gli alunni della quinta hanno organizzato la protesta andando anche di classe in classe per chiedere l’adesione delle altre classi.

Nei giorni scorsi l’assessore Andrea Marchiori ha rassicurato tutti che la struttura sarà consegnata alla scuola e utilizzabile subito dopo le vacanze pasquali ma questo non è bastato a fermare la manifestazione che si è svolta regolarmente.

(Foto e video Fabio Falcioni)