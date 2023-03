MACERATA - Continua lo scontro sulle nomine, il segretario del Carroccio Aldo Alessandrini smentisce la ricostruzione della civica del primo cittadini e dice: «Noi abbiamo indicato Paolo Rapanelli e abbiamo fatto notare la non opportunità della nomina di una dipendente dell'azienda del sindaco». Appello ad effettuare subito le nomine per evitare lo spettro del commissariamento

di Luca Patrassi

La questione Ircr sta diventando un giallo e tutto ruota attorno alla nomina di Patrizia Scaramazza. Prima la presidente del Rotary Club di Macerata era data per sicura alla presidenza, ora riesce perfino difficile trovare chi ha indicato il suo nome per il Consiglio di amministrazione. L’altro giorno è intervenuto il coordinatore della lista civica Parcaroli Stefano Settimi per negare che la Scaramazza fosse stata indicata dai civici, oggi scende in campo il segretario della Lega (partito di Parcaroli) Aldo Alessandrini per negare che i salviniani abbiano espresso due nomi per il Cda Ircr e aggiunge che l’operazione è stata tutta in capo al sindaco. Il sindaco ha sempre smentito di aver fatto il nome della Scaramazza. Insomma la Scaramazza, fino a oggi, sarebbe la candidata presidente ma si deve trovare chi la indica. Situazione paradossale, aggravata dal fatto che l’Ircr è senza Cda da diversi mesi e da alcune settimane anche senza direttore che si è dimesso andando a lavorare per un’azienda privata.

Ecco comunque la nota di Alessandrini: «C’è preoccupazione per la mancata nomina a tutt’oggi dei componenti del cda dell’Ircr scaduto da oltre quattro mesi e che in difetto di pronta nomina rischia di comportare il commissariamento dello stesso Ente. Fa presente per dovere di cronaca che sulle nomine si è trovata composizione, d’accordo tutti i coordinatori della maggioranza sui nominativi già indicati nel corso della riunione tenutasi martedì 7 marzo. Per l’esattezza la Lega ha indicato quale nominativo Paolo Rapanelli stimatissimo professionista e respinge ogni illazione in merito a presunte pressioni sul sindaco Sandro Parcaroli per il nominativo di Patrizia Scaramazza essendosi limitato a rilevare la non opportunità della nomina da parte dello stesso sindaco di una dipendente della propria azienda».

«Vero è che piena convergenza si è avuta da parte di tutti i coordinatori sui nominativi indicati da ciascuno compreso quello di Patrizia Scaramazza, quale nominativo liberamente indicato dal sindaco. Nominativo che il sindaco aveva fatto proprio sin dall’inizio della consiliatura». Alessandrini chiude con una sorta di appello al sindaco che mantiene il silenzio: «Si auspica pertanto che nell’immediatezza il sindaco provveda ad effettuare le nomine considerato che sulle stesse i coordinatori della maggioranza e dunque gli stessi partiti hanno trovato piena intesa già dalla scorsa settimana, rilevata la centralità e l’importanza dell’Ircr non solo per la città di Macerata ma per l’intera comunità della provincia».