MACERATA - La presidente del Rotary pronta a prendere il posto di Giuliano Centioni che per tanti anni ha guidato l'istituto con ottimi risultati. La prima questione da affrontare sarà quella legata al bando per la selezione del nuovo direttore dopo le dimissioni presentate da Prioglio

di Luca Patrassi

Una riunione di maggioranza tranquilla quella che si è svolta ieri sera tra i rappresentanti dei vari partiti e delle liste civiche. Nei giorni scorsi i partiti hanno trovato l’intesa anche sulla partita delle nomine, in particolare per quella dell’Ircr che – come anticipato (leggi l’articolo) – è in emergenza per le dimissioni presentate dal direttore Francesco Prioglio, uscito di scena dallo scorso primo marzo, e per il fatto che il Consiglio di amministrazione è scaduto da parecchi mesi.

Il primo cittadino Sandro Parcaroli ha rotto gli indugi e ha indicato un nome, quello di Patrizia Scaramazza, segretaria comunale di professione (ha lavorato in diverse città, in ultimo a Teramo), nota anche per l’impegno nell’associazionismo (come la presidenza dell’Unicef) e per l’essere stata presidente del Rotary club di Macerata e componente dei Cento mecenati dello Sferisterio.

Patrizia Scaramazza dovrebbe essere la nuova presidente dell’Ircr andando a rilevare l’attuale presidente Giuliano Centioni che a lungo ha diretto l’azienda raccogliendo risultati positivi. Indicazioni per la nomina nel Cda sono arrivate dai partiti della maggioranza, il sindaco dovrebbe ufficializzare le nomine a brevissima scadenza. Ovviamente, nella sua autonomia, sarà il consiglio di amministrazione ad eleggere il presidente, a godere dei favori del pronostico è appunto Patrizia Scaramazza.

Da affrontare subito c’è la questione del bando per la selezione del nuovo direttore generale. L’Ircr è l’unica azienda cittadina il cui Consiglio di amministrazione non percepisce indennità, l’attività è a titolo di volontariato: la società arriva da stagioni positive frutto della dirigenza Prioglio e della presidenza di Giuliano Centioni che si sono inseriti in una storia iniziata nel 1580 con la donazione di Martino Pancalducci, artigiano maceratese che destinò una sua abitazione al ricovero e all’assistenza di anziani poveri.

Oggi l’Ircr ha un centinaio di addetti, circa 250 assistiti nelle sei strutture gestite che sono quelle di Macerata, Mogliano, Pollenza, Montecassiano, Montefano e Potenza Picena. Poi ci sono collaborazioni importanti con i Comuni di Corridonia, Treia e Appignano.