IL FESTIVAL dell'immaginario organizzato dall'amministrazione, che ha messo sul piatto 30mila euro. I riflettori su questa iniziativa dedicata al mondo dei fumetti, dei manga, dei giochi di ruolo e del fantasy, si erano accesi nell'ultimo Consiglio. L'assessore Laviano: «A breve usciremo con il nome dell’associazione e dei professionisti che ne fanno parte e che lo organizzeranno col Comune. La scelta delle date? Dal 16 al 18 giugno ad oggi è l'unico periodo in cui, a livello nazionale, non si registra nessun festival del genere»

di Luca Patrassi

La variazione di bilancio nella scorsa seduta di Consiglio comunale ha acceso i riflettori sul prossimo festival comics che un’associazione cittadina si prepara ad organizzare con il sostegno di Comune e Regione. Trentamila euro la somma messa in entrata dal Comune a fronte di un finanziamento della Regione. La questione era stata al centro, in Consiglio, di alcuni interventi dei consiglieri di opposizione che avevano chiesto chiarimenti. Ad accennare i riferimenti dell’iniziativa era stata, per la maggioranza, la consigliera comunale leghista Anna Orazi: «Il Festival si prefigge di inserirsi concretamente tra le azioni tese alla realizzazione di alcuni dei principali obiettivi programmatici dell’assessorato Attività produttive e sviluppo economico, quali la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del tessuto produttivo ed economico della città dopo le tante difficoltà che questo territorio ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni. Il respiro di questo evento, infatti, va oltre la realtà cittadina e abbraccia decisamente la provincia e la regione, considerato che il territorio regionale vede attualmente la sola presenza di piccoli eventi di settore organizzati da associazioni senza il diretto coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, come invece ci impegniamo in modo innovativo a fare a Macerata. FantaMacerata sarà il festival dell’immaginario rivolto ad un pubblico di ogni età. Immaginario, la parola chiave del festival, e lo sarà anche per i bar e gli esercizi commerciali della città che vorranno dare il loro contributo con aperitivi, menù e vetrine decorate a tema fumetto e serie tv. Creando così una forte attrattiva per girare e vivere tutta la città di Macerata. Tutte le vetrine delle attività commerciali della città, dalle librerie ai negozi di abbigliamento, potranno sposare il tema comics, perché la fantasia non ha confini».

Spiegato il contesto, è l’assessore Lauria Laviano a fornire i riferimenti: «Il primo scoglio è stato quello di trovare professionisti del settore con la grande passione per i fumetti , le serie tv, i manga, i giochi da tavolo, i giochi di ruolo, esperti di letteratura, scienza, musica e del mondo nerd. È da subito dopo l’apertura di Star Shop in Corso Cavour che, visto il grande seguito di ragazzi, sto studiando questo mondo. Poi è arrivato il clamoroso successo di “Natale con i Supereroi” promosso dai commercianti di Corso Cairoli e finalmente la conoscenza delle persone giuste, che mi hanno illuminata. Sono bastati due incontri, alcuni scambi di idee con loro e l’ufficio attività produttive che in meno di un mese è stata improntata una prima bozza di programma». Tempi e contenuti, ancora l’assessore alle Attività produttive Laura Laviano: « È accaduto tutto molto velocemente, la novità per la nostra città ci ha travolti un po’ tutti. Ci tengo a sottolinearlo ancora la velocità, un primo incontro chiedendo se fosse fattibile organizzare quello che avevo da oltre un anno e mezzo in mente e che più volte, in modo confuso, ho lanciato in giunta e con i consiglieri, un secondo incontro in cui ci è stata spiegato come avrebbero voluto procedere e un terzo incontro in cui c’era un programma che sarà fino alla fine tutto in evoluzione. Vorrei dire a chi non conosce questo mondo che il programma definitivo del Nerd Show Bologna, il grande festival del fumetto e della cultura pop, a cui ci ispiriamo, è uscito sul sito solo una settimana prima. Questo mondo è un mondo fantastico entusiasmante che trascinerà giovanissimi, giovani e meno giovani. La scelta delle date? Dopo una rapida ricerca, dal 16 al 18 giugno ad oggi è l’unico periodo in cui, a livello nazionale, non si registra nessun festival del genere in nessuna città. Non dimentichiamo in ultimo che la nostra città vanta un prestigioso liceo artistico e un’Accademia delle belle arti. Entrambi coinvolti in questo nuovissimo progetto per la città. A breve usciremo con il nome dell’associazione e dei professionisti che ne fanno parte che presteranno la loro esperienza per organizzare con il Comune questo festival».