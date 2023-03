MACERATA - Conclusione dei lavori nel 2024, costo fra 1,6 e 1,8 milioni di euro. La direttrice generale Laura Biancalani sulla nuova operazione dopo quelle di Sarnano, Muccia, Camerino e San Ginesio: «Abbiamo fatto dell’ascolto delle comunità e dell’essere al loro servizio una parte importantissima della nostra azione». Il sindaco Parcaroli: «Progetto importante per la nostra città e per la frazione, realtà meravigliosa dove abbiamo deciso di collocare anche il nuovo ospedale»

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Apertura del cantiere prima dell’estate. Conclusione lavori del primo lotto entro dicembre 2023 e dell’intero plesso scolastico nel 2024. Costo fra gli 1,6 e 1,8 milioni di euro. Un cronoprogramma a tambur battente per il nuovo Hub 0-11 per l’infanzia che verrà realizzato a Sforzacosta dalla Fondazione Andrea Bocelli.

Affollatissima la sala Cesanelli dello Sferisterio tra autorità locali, assessori e consiglieri comunali, sindaci e rappresentanti dei comuni di Muccia, Sarnano, Camerino e San Ginesio dove la Fondazione Bocelli ha già operato, tanti consiglieri e assessori comunali, Laura Sestili in rappresentanza della Provincia, amici, sostenitori e volontari dell’Abf. All’incontro che ha presentato il progetto hanno preso parte il direttore generale della Fondazione Bocelli Laura Biancalani e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, con gli assessori all’istruzione Katiuscia Cassetta e ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori, Silvia Gualdani vice direttore Abf, Serafino Carli responsabile pedagogico progetti educativi Abf, Paolo Bianchi responsabile progetti di costruzione Abf ed il dirigente comunale servizi tecnici Tristano Luchetti.

A partire dal 2018, dopo Sarnano, Muccia, Camerino e San Ginesio, quello di Sforzacosta è il quinto intervento di ricostruzione per la Andrea Bocelli Foundation nelle zone del sisma 2016: stavolta, al fianco del Comune di Macerata. «Un grazie di cuore alla Fondazione Bocelli per quello che si appresta a fare a Macerata ma anche per quello che in questi anni ha già fatto per il territorio colpito dal sisma e non a caso vedo stamattina qui tanti colleghi di altri municipi presenti -ha sottolineato il sindaco Parcaroli-. Un rapporto quello con la Fondazione che ci lega sin dal settembre scorso quando fu organizzata in arena l’evento con Andrea Bocelli e tanti altri artisti che ha permesso di reperire fon di per la scuola di San Ginesio. Il progetto dell’hub educativo Abf 0-11 sarà importante per la nostra città e per la frazione di Sforzacosta, una realtà meravigliosa dove abbiamo deciso di collocare anche il nuovo ospedale e quindi, al pari di altre zone del capoluogo, è sempre sotto la nostra massima attenzione. Una riqualificazione che non riguarderà solo il plesso scolastico ma anche le aree vicine che beneficeranno di questa da un lato nuova costruzione e dall’altro la riqualificazione di qualcosa già esistente».

L’Abf Hub Educativo 0-11 si svilupperà su più dimensioni: la nuova scuola dell’infanzia, che avrà spazi dedicati e una sezione per il nido; la scuola primaria già esistente, le cui aule verranno ripensate e in cui saranno creati dei laboratori di musica, arte e tecnologia – propri dei progetti educativi Abf – aperti sia alla didattica sia all’utenza esterna; il giardino e gli spazi all’aperto che, oltre ad ospitare le attività scolastiche, faranno da trait d’union tra l’Hub e l’esterno. «Vedere qui tanti amministratori locali significa che l’azione della Fondazione si è ben integrata col tessuto sociale – ha ribadito Laura Biancalani, direttrice generale di Abf – di questo territorio. Per noi questa provincia è diventata una casa, abbiamo fatto dell’ascolto delle comunità e dell’essere al loro servizio una parte importantissima della nostra azione. Per questo devo essere io che dico grazie a voi perché ci è stato consentito di lavorare in un rapporto pubblico-privato fatto di persone e non solo di norme.

Se le persone dialogano e vogliono raggiungere dei risultati quelle norme si utilizzano al meglio. Abbiamo iniziato nel 2017 a Sarnano ed abbiamo continuato negli anni successivi fino ad arrivare adesso a Macerata dove opereremo per la prima volta non solo nella costruzione di una nuova scuola ma stavolta anche nel recupero e rigenerazione di un edificio esistente. Il nostro punto di riferimento sono i 150 giorni per costruire un nuovo plesso scolastico, come abbiamo fatto ovunque, eccezion fatta per San Ginesio dove però il progetto è molto più grande e complesso, diverso dalle precedenti esperienze. In attesa di San Ginesio ci è capitata questa occasione e sfida di Sforzacosta, dove ci misureremo con questo hub educativo 0-11 anni con due lotti: il primo partirà prima dell’estate per concludersi entro l’anno, dopo ci concentreremo sul lotto B riqualificando l’esistente nel segno della sostenibilità».

Durante la presentazione del progetto, con tanto di plastico portato nella sala Cesanelli, c’è stato l’intervento in collegamento video del Commissario alla ricostruzione Guido Castelli che ha sottolineato come «bisogna dire grazie all’Abf perché opera non solo nella costruzione di scuole ma anche nella tenuta del tessuto sociale che abita queste zone colpite dal sisma che possono rinascere unicamente se ci sarà una dotazione di servizi per l’infanzia che aiuti a combattere il calo demografico e l’abbandono di queste aree che già hanno sofferto a causa del terremoto». L’inserimento del polo per l’infanzia nel quartiere di Sforzacosta diventa un’occasione per riorganizzare in modo funzionale tutti gli spazi esistenti, anche quelli esterni, in termini di accessibilità e distribuzione, con l’obiettivo di definire un nuovo hub educativo che sia un punto di riferimento per tutta la comunità.

«C’è un fortissimo legame tra il nostro territorio e la Fondazione Bocelli -ha detto l’assessore all’Istruzione, Katiuscia Cassetta- che ha introdotto un metodo di lavoro che mette assieme pubblica amministrazione, privati, mecenati, volontari per raggiungere risultati che hanno poi una ricaduta benefica sul territorio. Questo impegno su Sforzacosta permetterà a Macerata di arricchirsi di un polo importante che arricchisce l’offerta scolastica della città. Siamo già partiti con un percorso didattico e pedagogico attraverso un tavolo di lavoro che ha messo assieme 6 nidi comunali, 16 nidi privati e con 9 comuni del territorio per incontri di formazione costanti. Un grazie deve essere rivolto all’Abf da parte di bambini, famiglie e insegnanti perchè grazie a questa generosità si potrà avere una scuola nuova, bella esteticamente e sicura».

Dal canto suo l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, ha voluto ricordare come «l’amministrazione Parcaroli ha da subito puntato molto sull’edilizia scolastica attraverso il Piano 2021-26 e di come questo nuovo hub 0-11 sarà strategico per la frazione di Sforzacosta. Potevamo effettuare un semplice miglioramento sismico della vecchia scuola dell’infanzia Liviabella invece abbiamo intrapreso questa soluzione ambiziosa e di prospettiva, cioè una nuova scuola nella stessa rea dove c’era la primaria. La struttura commissariale ha accettato questa nostra visione e da li in avanti è arrivato questo progetto che guarda al futuro delle nuove generazioni. Prendo una citazione non mia ma che rappresenta il mio modo di pensare: la volontà di fare, l’animo di osare».

Presente in sala anche Alberto Bottero di BDRBureau, studio vincitore del concorso di idee a chiamata indetto dalla Fondazione Bocelli nel secondo semestre 2022 per la realizzazione dell’Hub Educativo e aperto agli studi di architettura con talenti under 35. Un progetto nel progetto che ha portato al confronto e all’incontro con tre realtà del territorio italiano fatto di team giovani, innovativi, di talento. Ogni mattone è prezioso, ogni contributo è significativo, chi lo desidera può offrire opportunità e speranza a tanti bambini e la loro comunità attraverso i canali di donazione ABF: landing page dona.andreabocellifoundation.org/ oppure donazione all’Iban dedicato IT96M0523271030000000027106 con causale Ricostruzione Hub Sforzacosta.

