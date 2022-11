PROMOZIONE - Il bomber decisivo ad inizio ripresa nel match di ritorno dei quarti della manifestazione. Al Polisportivo, dopo l'1-1 dell'andata, il guizzo del capitano regala il passaggio del turno ai rossoblu

di Andrea Cesca

Una rete di Paolucci porta la Civitanovese in semifinale di Coppa Italia. I rossoblù battono per 1 a 0 il Potenza Picena con un gol del capitano che aveva iniziato la partita dalla panchina.

La squadra ospite in un paio di circostanze si è vista negare il gol da un ottimo Cannella. La Civitanovese in semifinale a affronterà la vincente della sfida fra Atletico Centobuchi e Monturano (andata 2 a 0). La semifinale con gara di andata e ritorno è in calendario il 1 e 15 marzo prossimo, la finale il 12 aprile.

Francesco Nocera manda in campo le seconde linee, nell’undici titolare ci sono nove under. Il Potenza Picena, per esigenze di organico, schiera diversi titolari. Il sodalizio rossoblù alla vigilia del match ha comunicato che il giocatore Emanuele Renzi non fa più parte della squadra. Nell’undici titolare ospite gioca dal primo minuto l’ultimo arrivato Savoretti. Si parte dal risultato di 1 a 1 maturato al Ferruccio Orselli con le reti di reti di Nardacchione e Greco.

Ritmi compassati al Polisportivo, la Civitanovese prova a sorprendere Natali con le conclusioni da fuori area di Strupsceky e Malaccari, Cannella in uscita sbroglia qualche pericolo. Alla mezzora Cerbone alza di poco la mira con il destro. Prima del riposo David Nasif mette in rete di testa un traversone di Strupsceky su punizione, l’arbitro fa ripetere il tiro da fermo perché non aveva fischiato. Il Potenza Picena va vicinissimo al gol al 45’ con un destro di Morbidelli, Cannella vola e manda in angolo.

Girandola di sostituzioni ad inizio ripresa, Abbrunzo appena entrato impegna severamente Cannella che salva il risultato. Scampato il pericolo la Civitanovese passa in vantaggio: Mangiacapre sulla destra serve a centro area Paolucci che da due passi gira in rete l’1 a 0. Il Potenza Picena prova a ristabilire la parità ma i due portieri non corrono più seri pericoli.

Domenica prossima per la 13° giornata di campionato la Civitanovese ospiterà al Polisportivo il Corridonia. Il giorno prima il Potenza Picena sarà impegnato sul campo dell’Atletico Centobuchi.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Cannella 7; Foresi 6 (5’ st Greco 6), Marconi 6 (25’ st Rapagnani ng), David Nasif 6,5, Tassetti 6; Mangiacapre 6, Strupsceky 6 (19’ st Visciano ng), Giordani 6; Marini 5,5 (5’ st Garcia 5,5), Mandolesi 6, Malaccari 5,5 (3’ st Paolucci 7). A disp.: Taborda, Fahdy, Perugini, Reschini. All.: Nocera

POTENZA PICENA (5-3-2): Natali 6; Fini 6 (16’ st Baldoncini Matteo ng), Zuchi 6, Rossini 6, Wahi 6 (1’ st Mosquera 6), Telloni 6,5; Micheli 5,5, Savoretti 6, Avallone 6 (1’ st Nardacchione 6,5); Morbidelli 6 (25’ st Baldoncini Lorenzo ng), Cerbone 6 (1’ st Abbrunzo 6). A disp.: Giachetta, Mosquera, Giampaoli, Nardacchione, Vecchione, Basso, Abbrunzo. All.: Santoni.

TERNA ARBITRALE: Paoletti di Fermo (Baldisserri e Gasparri di Pesaro)

RETE: st. 6’ Paolucci (C)

NOTE: spettatori 50 circa. Calci d’angolo 4 a 3. Ammoniti Marini, Paolucci. Recupero: pt. 1’ st. 5’