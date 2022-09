Civitanovese, buona la prima.

Monterubbianese ko al Polisportivo:

decide l’enfant du pays Rapagnani

PROMOZIONE - Il centrocampista rossoblu entra in campo nella ripresa e pennella la punizione che regala i primi tre punti alla formazione di mister Nocera

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Rapagnani regala i primi tre punti di questo campionato alla Civitanovese. Al Polisportivo nella partita d’esordio contro la Monterubbianese la squadra di mister Nocera si impone per 1 a 0. Decisivo un gran calcio di punizione del civitanovese Lorenzo Rapagnani, subentrato nel corso del secondo tempo a Strpseceki.

I rossoblù hanno giocato abbastanza bene nel primo tempo, sono andati vicini alla segnatura con Galli, poi nella ripresa sono rimasti imbrigliati nelle maglie del gioco ospite. E’ vero anche che Taborda non ha dovuto mai effettuare interventi di riguardo. In pieno recupero però la squadra ospite ha fallito una clamorosa palla gol. “Vogliamo vincere il campionato”. Il difensore Federico Ruggeri, uno dei giocatori di maggiore esperienza della squadra, è stato esplicito in settimana.

La Civitanovese ha iniziato la stagione ufficiale pareggiando per 1 a 1 a Trodica in Coppa Italia (rete di Garcia). La società sta sondando il mercato per potenziare la rosa a disposizione dell’allenatore Francesco Nocera, negli ultimi giorni è stato tesserato l’attaccante Emanuele Renzi, classe 1999 la passata stagione all’Atletico Azzurra Colli. La Monterubbianese, battuta nettamente nello scorso campionato sia nella gara di andata che in quella di ritorno, ha esordito in coppa contro la Futura 96 vincendo per 1 a 0 su autorete.

La Civitanovese, in attesa del tesseramento di Becker, porta Rapagnani in panchina e schiera Galli al centro dell’attacco. Le azioni più pericolose dei rossoblù vedono sempre Galli protagonista: all’8’ un colpo di testa del numero 9 su calcio d’angolo del più esperto dei Federico Ruggeri viene deviato in angolo da Grandi. Stesso copione al 16’ con Galli che non riesce ad imprimere forza all’inzuccata. Il leitmotiv è uguale anche al 25’: Federico Ruggeri pennella con il sinistro, Galli manda di poco alto di testa. La Monterubbianese insidia la porta di Taborda al 34’ con un destro di Haxhiu a lato. Poco dopo la mezzora Nocera dalla panchina chiama il cambio di Marconi, entra Malaccari, Visciano arretra sulla linea dei difensori, a destra. Al quarto minuto di recupero un calcio piazzato di Federico Ruggeri (senior) crea qualche apprensione al giovane portiere della Monterubbianese, Grandi si salva con un doppio intervento con i pugni.

Dopo il riposo la Civitanovese torna in campo con due novità tra le quali l’ultimo arrivato Renzi. Il taccuino resta desolatamente vuoto di azioni degne di nota, da annotare le sostituzioni, entra anche Rapagnani, ma di pericoli per il baby Grandi al debutto in Promozione non se ne vedono. Il risultato si sblocca nell’unico modo possibile vista la carenza di idee: all’82’ su calcio piazzato una gran botta di Rapagnani dai 25 metri elude la barriera e si insacca a metà altezza a fil di palo, il portiere resta immobile, 1 a 0, Civitanovese in vantaggio. In pieno recupero la Monterubbianese ha la palla buona per il pareggio: Nazziconi Matteo libera Raschioni solo davanti a Taborda, la battuta al volo, un calcio di rigore in movimento, termina sul fondo, tirano un sospiro di sollievo gli sportivi rossoblu. Nel prossimo turno la Civitanovese giocherà in trasferta sul campo dell’Atletico Centobuchi, la Monterubbianese ospiterà il Casette Verdini che nella prima giornata ha riposato.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Taborda 6; Marconi 6 (35’ pt Malaccari 5,5), Ballanti 6, Greco 6, Ruggeri Federico (’84) 6,5; Strpseceki 6 (21’ st Rapagnani 7), Visciano 6; Mangiacapre 5,5 (1’ st Giordani 5,5), Ruggeri Federico (’01) 5,5 (1’ st Renzi 5,5) 6, Garcia 5,5 (15’ st Mandolesi 5,5); Galli 6,5. A disp.: Cannella, Foresi, Facundo, Marini. All.: Nocera

MONTERUBBIANESE (4-2-3-1): Grandi 6; Donzelli 6, Pistelli 6, Raschioni 6, Gregonelli 6; Valle Indiani 6 (33’ st Massaroni ng), Haxhiu 6; Greco 6 (40’ st Atabiano ng), Nazziconi Matteo 6, Nazziconi Francesco 6 (28’ st Rossi ng); Di Nicolò 5,5 (21’ st Mascitti ng). A disp.: Osso, Tassotti, Strappa, Sako. All.: Cardelli

TERNA ARBITRALE: Federico Francesco Motzo di Pesaro (Domenella di Ancona e Rinaldi di Macerata)

RETE: st. 37’ Rapagnani (C)

NOTE: spettatori 250 circa. Calci d’angolo 5 a 2 per la Civitanovese. Ammoniti Marconi, Strpseceki, Haxhiu, Pistelli. Recupero: pt. 4’, st. 4’

