Civitanovese capolista, un’unica pecca:

la scarsa compattezza dell’ambiente

Lo dice bomber Paolucci

MATITA ROSSOBLU - Patron Profili è oggetto da tempo di attacchi da parte degli ultras e il centravanti, mattatore dei due match vinti nel giro di pochi giorni tra Coppa e campionato, pensa che tutte le componenti debbano essere coese per ottenere la promozione

24 Ottobre 2022 - Ore 16:30 - caricamento letture

di Aldo Caporaletti

La Civitanovese. dopo che negli anticipi l’Aurora Treia (4-1 alla Passatempese) e il Trodica (3-1 alla Futura 96) l’avevano appaiata in testa, aveva la necessità di vincere per ristabilire le distanze. Per giunta il Monturano, corsaro (1-0) sul terreno della sorpresa Cluentina, s’era avvicinato ad una lunghezza (con una gara in meno disputata). I rossoblu hanno adempiuto al compito: doppietta del capitano (ufficiale) Paolucci con due rigori in fotocopia. Rigori perfetti, calciati dall’ex Juventus sulla sinistra (col portiere ospite sulla parte opposta).

Autore dei due falli il matelicense Gubinelli (schierato terzino dal nuovo tecnico Ciattaglia), entrambi sull’under rossoblu Strupsceki: il primo un tocco di mano (al 20′ del primo tempo) il secondo uno spintone all’avversario (al 10′ della ripresa). Quest’ultimo fallo, preceduto di pochi minuti da una pericolosa azione dell’ala Garcia che in velocità ha scheggiato l’esterno del palo. Mister Nocera ha presentato due novità rispetto alla formazione vittoriosa a Castel di Lama: il terzino under Marconi al posto di Foresi e il centrocampista Ruggeri Jr (preferito a Rapagnani) in sostituzione di Becker.

Mistero sulle condizioni del trequartista argentino (sarebbe molto utile in coppia con il centravanti Paolucci) che siede in panchina (quindi in condizione) ma non viene utilizzato. Sinora solo poche apparizioni: i tifosi sperano non si tratti di un nuovo “caso Gragnoli”. Il Matelica, invece, presenta le novità del centrocampista Gubinelli impiegato terzino (con l’esterno under Zappasodi al centro della difesa) e l’attaccante esterno Raponi (ex Aurora Treia) nella posizione di centravanti, con l’ex rossoblu Chornopyshchuk dirottato sugli esterni. Patron Canil, presente sugli spalti, avrà notato la sua squadra incompleta (invischiata in zona playout). Alla riapertura del mercato, sono indispensabili un portiere, un centrale difensivo ed un centravanti.

Dopo il doppio vantaggio, con i rigori realizzati da Paolucci, mister Nocera, come sua abitudine, “tira i remi in barca” e mette la squadra a difesa del risultato. Così la partita cambia volto e nei restanti 25 minuti si assiste al ritorno del Matelica, che fino a quel momento non si era reso pericoloso. Inizia l’ex rossoblu Ribichini (subentrato a Raponi) a tirare in porta, seguito al 70′ dal compagno Chornopyshchuk, che manca la clamorosa occasione del 2-1, solo davanti al portiere. La Civitanovese si difende nella propria metà campo affidandosi alle ripartenze, con un vantaggio (2-0) che non fornisce sicurezze assolute. Il tecnico ospite valuta il momento favorevole e inserisce la terza punta: il maturo Vrioni per il centrocampista Aquila (ex Fabriano-Cerreto). Mentre mister Nocera pensa a coprirsi mandando in campo il difensore centrale Facundo Nasif al posto del centrocampista Ruggeri Jr, con l’altro centrale difensivo Greco posizionato davanti alla difesa.

Paolucci (rilevato da Renzi) e Visciano (sostituito da Rapagnani) anzitempo negli spogliatoi in vista dell’impegnativa trasferta con la “sorpresa” Passatempese, desiderosa di riscatto dopo il rovescio subito a Treia. In un prossimo turno che vedrà lo scontro diretto tra Monturano (ospite della Civitanovese tra due giornate) e Aurora Treia. Mentre il Trodica osserverà un turno di riposo. Al Polisportivo la partita si conclude con un affondo in contropiede di Renzi che fallisce il 3-0. Quella trascorsa è stata la settimana della Coppa Italia, con i rossoblu che si sono imposti in rimonta (2-1) su una Cluentina in inferiorità numerica e con numerosi giocatori della Juniores, data la collocazione pomeridiana e infrasettimanale del match.

Nell’intervista post partita, il centravanti Paolucci (autore del gol vittoria) ha rilevato la scarsa compattezza esistente nell’ambiente rossoblu. Una situazione che, da giocatore esperto, giudica penalizzante per gli obiettivi da raggiungere. E’ noto come patron Profili sia oggetto da tempo di attacchi da parte degli ultras, che non hanno mancato di manifestarli con striscioni e interventi sui social, in cui chiedono un confronto con la dirigenza (da avviare subito). E’ chiaro – come osserva Paolucci – che tutte le componenti debbano essere coese per ottenere la promozione. Spetta al presidente aprire il dialogo con i tifosi: riservarsi il ruolo di “uomo solo al comando” può risultare gratificante, ma non porta lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA