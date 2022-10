Secondo pareggio di fila,

la Civitanovese resta in vetta

Esordio per Michele Paolucci

PROMOZIONE - I rossoblu, seguiti da una cinquantina di tifosi, dividono la posta in palio sul campo della Palmense: finisce 0 a 0. I ragazzi di Nocera, che nella ripresa inserisce l'esperto attaccante, mantengono il primo posto, ora in compagnia della Passatempese

di Andrea Cesca

La Palmese imbriglia la Civitanovese, i rossoblù pareggiano la seconda partita di fila.

Sul campo stretto e dal fondo irregolare la partita termina sullo 0 a 0, poche o nulle le occasioni da rete. I portieri si limitano a svolgere lavoro di ordinaria amministrazione. Nel secondo tempo Francesco Nocera manda in campo Becker e Paolucci nel tentativo di sbloccare il risultato, ma la difesa dei fermani resiste. La sconfitta dell’Aurora Treia a Grottammare rende meno amaro il punto conquistato da Ruggeri e compagni. La Civitanovese resta in testa alla classifica, da oggi in compagnia della Passatempese.

Francesco Nocera conferma per dieci undicesimi la squadra che ha pareggiato in casa con il Monticelli, l'unica novità nell'undici titolare è rappresentata dall'impiego di Malaccari in sostituzione di Giordani. Per la prima volta in stagione l'argentino Becker (reduce da infortunio) e l'ultimo arrivato Paolucci si accomodano in panchina. La Palmense degli ex Carafa e Smerilli schiera cinque under nell'undici titolare. Una cinquantina di supporters rossoblu sono al seguito della squadra all'"Ilario e Orlando Stanghetta" campo stretto, dalle dimensioni ridotte, dove si gioca molto sulle seconde palle.

La Civitanovese parte in attacco. All'8' un colpo di testa di Garcia costringe Camaioni ad alzare la palla in angolo. Gli spazi sono stretti, si fa fatica a controllare la palla. Al 23' Greco a centro area alza la mira su calcio d'angolo di Strupsceki. Due minuti dopo Papa perde l'attimo davanti a Taborda, si salva la difesa della Civitanovese. La squadra di Nocera fa girare la palla nella speranza di trovare il pertugio giusto, la Palmense aspetta nella propria metà campo e al 34' su una ripartenza crea la prima vera occasione da rete della partita con Ezzaiotuni: il numero 10 degli arancioni entra in area sulla destra ma calcia alto.

Durante il riposo Nocera lascia negli spogliatoi Malaccari, al rientro in campo c'è Mangiacapre. Dopo pochi minuti entra anche l'argentino Becker in sostituzione di Rapagnani e si piazza a ridosso della prima punta Galli. La difesa della Palmense ribatte colpo su colpo, Becker controlla male un buon pallone in area. Con la Civitanovese proiettata in avanti alla ricerca del gol la Palmense ha vita facile in contropiede. Ezzaiotuni con il piattone mette a lato al 57'.

L'ingresso in campo di Paolucci al quarto d'ora della ripresa viene salutato dagli applausi, il numero 18 prende subito la fascia di capitano. Camaioni e Taborda non vengono mai chiamati in causa, il risultato non si sblocca. Al 76' un'intuizione di Becker libera Paolucci, sulla girata salva Carafa. L'argentino Becker è il più intraprendente, un destro dal limite dell'area all'84' fa gridare al gol i tifosi ospiti, ma esce di un nonnulla. Il risultato non si sblocca, la Civitanovese viene fermata sul pareggio.

Domenica prossima la Civitanovese ospiterà al Polisportivo il Grottammare, la Palmense giocherà in trasferta a Casette Verdini.

Il tabellino:

PALMENSE (4-2-3-1): Camaioni 6; Vallasciani 6 (33’ st Germani ng), Bergamini 6,5, Carafa 6,5, Cesetti 6; Forò 6, Smerilli 6; Biondi 5,5 (36’ st Burattini ng), Ezzaiotuni 6 (33’ st Brunelli ng), Salvatori 5,5; Papa 5,5. A disp.: Spurio, Bachaggour, Ramos, Marziali, Tamburrini, Borraccini. All. Marchegiani

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Taborda 6; Foresi 6,5, Ballanti 6, Greco 6,5, Ruggeri Federico (’84) 6; Visciano 6, Strupsceki 5,5 (27’ st Mandolesi ng); Malaccari 5,5 (1’ st Mangiacapre 6), Rapagnani 5,5 (6’ st Becker 6,5), Garcia 5,5 (12’ st Paolucci 6); Galli 6. A disp.: Cannella, Nasif, Ruggeri Federico (’01), Marconi, Marini. All. Nocera

TERNA ARBITRALE: Andrea Barbatelli di

Macerata (assistenti Bara e Sannucci di Macerata)

NOTE: spettatori 250 circa. Calci d’angolo 7 a 0 per la Civitanovese. Ammoniti Vallasciani, Strupsceki, Salvatori, Cesetti, Papa. Recupero: pt. 1’, st. 4’.

