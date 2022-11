PROMOZIONE - Al Polisportivo i rossoblu vincono 4-1 il big match contro il Monturano e volano a più sette sulla prima delle inseguitrici (l'Aurora Treia). Mandolesi entra per l'infortunato Stupsceki e apre e chiude le marcature. Moretti pareggia per gli ospiti, poi Becker inventa l'eurogol da distanza siderale. A segno anche il 2006 Mangiacapre, i tifosi esultano per la quinta vittoria di fila fra coppa e campionato

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

E’ fuga vera. La Civitanovese batte anche il Monturano Campiglione e allunga in testa alla classifica.

Adesso sono sette i punti di vantaggio della truppa allenata da Francesco Nocera sulla seconda posizione occupata dall’Aurora Treia. La partita termina 4 a 1 per i rossoblù con le reti di Mandolesi (doppietta), Becker e del sedicenne Mangiacapre; di Moretti il gol del momentaneo pareggio ospite.

La squadra di Angelo Cetera ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo dove ha mandato in affanno la retroguardia locale in più di una circostanza. Il punteggio è severo, il risultato premia la tenacia dei padroni di casa. L’imbattibilità di Taborda cade dopo 504’, la Civitanovese resta imbattuta ed infila la quarta vittoria consecutiva (cinque con il match di coppa). Al Polisportivo di Civitanova va in scena il big match della nona giornata del campionato di Promozione (girone B). La capolista Civitanovese ospita il Monturano Campiglione, staccato in classifica di sei lunghezze ma che ha già osservato il proprio turno di riposo. Per entrambe le squadre si tratta del terzo impegno settimanale.

Gli uomini di Francesco Nocera a metà settimana sono scesi in campo per la Coppa Italia a Villa San Filippo con la Cluentina ed hanno guadagnato l’accesso ai quarti di finale dove se la dovranno vedere con il Potenza Picena. Stessa sorte è toccata al Monturano Campiglione che ha avuto la meglio sulla Monterubbianese e nel prossimo turno affronterà l’Atletico Centobuchi. La Civitanovese scende in campo con lo stesso undici che ha violato il “Muzio Gallo” di Passatempo, Galli che ha avuto una ricaduta non va neanche in panchina dove invece trova posto Ballanti, reduce da un leggero infortunio. Il Monturano Campiglione cambia tre pedine rispetto alla gara con l’Aurora Treia: Muzi, Bracalente e Di Donato prendono il posto di Viti, Smerilli e Cipolletti. Non c’è Domi.

L’inizio è favorevole al Monturano Campiglione, all’11’ Muzi gira in rete un calcio di punizione di Bracalente dalla sinistra, l’assistente sotto la tribuna ha la bandierina alzata e l’arbitro annulla. Un diagonale di Moretti termina sul fondo, il numero 9 ospite ci riprova pochi minuti dopo con il sinistro, Taborda si rifugia in angolo. Intanto Paolucci va a parlottare in panchina con Nocera. Dopo una ventina di minuti la Civitanovese perde per infortunio Stupsceki toccato duro, al suo posto entra Mandolesi. Il numero 20 della Civitanovese quando tocca il primo pallone sblocca il risultato: Garcia viaggia sulla fascia destra e rimette a centro area una palla bassa, Mandolesi di prima intenzione fredda Renzi, 1 a 0.

Nel momento in cui i rossoblù danno l’impressione di aver preso le misure all’avversario il Monturano Campiglione agguanta il pareggio: Frascerra supera facile Nasif sulla destra e crossa a centro area, Moretti di testa da due passi gira in rete, 1 a 1. In pieno recupero Mandolesi controlla molto bene un pallone in corsa e parte in contropiede, la conclusione non è pari alle attese. Come già accaduto a Passatempo Nocera registra in corso d’opera la difesa, dove pesa e non poco l’assenza di Ballanti. All’inizio del secondo tempo entra Mangiacapre per Marconi, Visciano va a fare il difensore centrale al fianco di Nasif, Greco si allarga sulla destra.

Anche la rete del raddoppio della Civitanovese arriva dalla panchina, e che gol. Becker fa appena in tempo ad entrare sul terreno di gioco che mette a segno un eurogol: la mezzala argentina recupera palla davanti alla difesa e prima di varcare la linea di centrocampo alza la testa e calcia verso la porta: Renzi è fuori dai pali, lo spiovente scavalca il portiere e termina in rete, 2 a 1. Esplode la panchina della Civitanovese dove trova posto anche il presidente Mauro Profili, il pubblico si alza in piedi di fronte alla “magia” dell’argentino.

Il Monturano Campiglione si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, adesso la difesa della Civitanovese copre meglio gli spazi, ma al 74’ la palla buona capita sui piedi di Cerquozzi, la battuta con il sinistro termina alta. La Civitanovese mette al sicuro il risultato all’85’: Visciano aziona il contropiede, Mangiacapre allarga sulla sinistra dove duettano Becker e Mandolesi, il pallone ritorna a Mangiacapre (classe 2006) in area, il destro sbatte sul palo interno e termina in fondo al sacco, 3 a 1.

Saltano gli equilibri, i nervi restano tesi, Garcia all’89’ alza la mira, la Civitanovese cala il poker in pieno recupero con Mandolesi che realizza la doppietta personale. Termina 4 a 1, un punteggio troppo severo, ma la Civitanovese con la difesa al completo ha i galloni della grande squadra per la categoria. Mentre si vocifera si un possibile nuovo innesto dal mercato, la Civitanovese fa festa insieme ai tifosi. Domenica prossima i rossoblù saranno di scena al Favale Scarfiotti di Potenza Picena.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-1-3-2): Taborda 6,5; Marconi 5,5 (1’ st Mangiacapre 7), Nasif 5,5 (12’ st Ballanti 6), Greco 7, Ruggeri Federico sr 6; Visciano 6,5; Ruggeri Federico jr 5,5 (7’ st Becker 8), Strupsceki ng (23’ pt. Mandolesi 7), Giordani 6; Paolucci 5,5 (15’ st Rapagnani 6), Garcia 6,5. A disp.: Cannella, Foresi, Marini, Renzi Emanuele. All.: Nocera

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-3): Renzi Davide 5,5; De Carolis 6, Cerquozzi 6,5 (32’ st Fabiani ng), Finucci 6,5, Muzi 6; Islami 6 (20’ st Viti 6), Bracalente 7, Petruzzelli 6,5; Di Donato 5,5 (25’ st Smerilli ng), Moretti 7, Frascerra 7. A disp.: Isidori, Adami, Fabi, Ferri, Santarelli, Venanzi. All.: Cetera

TERNA ARBITRALE: Alessandro Bini di Macerata (Giannelli di Pesaro e Frapiccini di Macerata)

RETI: pt. 27’ Mandolesi (C), 39’ Moretti (M); st. 8’ Becker (C), 40’ st Mangiacapre (C), 48’ Mandolesi (C)

NOTE: spettatori 300 circa con buona rappresentanza ospite. Calci d’angolo 0 a 3. Espulso Strupsceki dalla panchina al 38’ st. Ammoniti Visciano, Nasif, Profili, Nocera, Ballanti. Recupero: pt. 1’, st. 6’.