CALCIO - Serata di sport e di amicizia al Polisportivo. Sugli spalti quasi 400 tifosi delle tre squadre, i quali hanno esposto uno striscione per rinsaldare il rapporto di vicinanza

14 Agosto 2022 - Ore 15:06 - caricamento letture

Una serata di sport e di amicizia al Polisportivo in occasione del “Triangolare del centenario”, che ha visto coinvolte Civitanovese (Promozione), Sambenedettese (Serie D) e Rimini (Serie C). Un’ottima occasione per mister Nocera di testare la rosa a disposizione, seppur ancora in costruzione e mettere minuti sulle gambe in vista dell’inizio del campionato.

Nella prima partita da 45 minuti, i rossoblu di casa hanno affrontato il Rimini. La gara è terminata 1-0 per i romagnoli «ma ha lasciato buoni segnali – si legge nella nota della Civitanovese -: l’undici scelto da mister Nocera ha tenuto molto bene il campo ed è stata accorta sulle incursioni offensive degli avversari, tant’è che il gol del Rimini è arrivato solo su calcio di rigore».

La soddisfazione della prima partita continua nella successiva contro la Sambenedettese, anch’essa terminata con una sconfitta per 1-0, «nonostante una buona prestazione – contianua la società -: Civitanovese sempre attenta, precisa, costretta ad arrendersi senza mai davvero sfigurare contro squadre di categorie superiori».

Il successo finale è andato alla Samb, che ha accumulato cinque punti: due per il pareggio ai rigori contro il Rimini e tre in virtù della vittoria contro la Civitanovese.

Sugli spalti quasi 400 tifosi delle tre squadre, i quali hanno esposto uno striscione per rinsaldare il rapporto di amicizia: “Tre città di mare legate dallo stesso ideale”.

