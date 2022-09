Michele Paolucci è rossoblu:

la Civitanovese ha il suo bomber

PROMOZIONE - L'attaccante firma con il club del patron Profili, torna nella sua città e a 36 anni scende per la prima volta fra i dilettanti. Domani, mercoledì, la presentazione all'hotel Cosmopolitan

«Dopo i successi consecutivi nelle prime due giornate di campionato che la vedono capolista a reti inviolate la Civitanovese mette a segno un’altra splendida rete». Con queste parole inizia la nota del club che conferma l’anticipazione lanciata ieri da “Matita Rossoblu”, la rubrica di Cronache Maceratesi (leggi l’articolo): Michele Paolucci è un nuovo giocatore della Civitanovese.

Il 36enne cresciuto calcisticamente nel vivaio della Juventus (è il bomber più prolifico di sempre del settore giovanile bianconero) e protagonista dei massimi palcoscenici nazionali con le maglie di Ascoli, Udinese, Atalanta, Siena, Catania, Vicenza e Ancona torna nella sua città, scendendo per la prima volta nei dilettanti dopo aver militato in campionati esteri, a Malta e in Canada «con il chiaro intento di disputare un’annata da protagonista per guidare la sua squadra del cuore, la Civitanovese, ai traguardi che merita e diffondendo esperienza ai giovani che militano per la squadra dal cuore rossoblu che hanno nel cassetto il sogno di arrivare dove è riuscito Michele: la serie A», prosegue il club. Domani, mercoledì, alle 19 all’hotel Cosmopolitan di Civitanova verrà presentato ufficialmente. Nel frattempo la società annuncia: «il prossimo incontro di campionato vedrà impegnata la Civitanovese Calcio 1919 contro il Monticelli Calcio. In questa occasione gli introiti derivati dall’acquisto dei biglietti verranno totalmente devoluti alle cittadine colpite dai tragici alluvioni degli scorsi giorni. Un aiuto concreto e fortemente voluto da parte della società la quale invita tutti i cittadini civitanovesi ad accorrere numerosi domenica 25 settembre alle 15,30 al Polisportivo: oltre a sostenere la squadra della città, contribuiranno a dare una mano alle popolazioni vicine che stanno vivendo momenti davvero duri».

