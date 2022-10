PROMOZIONE - L'esterno rossoblu realizza il gol decisivo nel secondo tempo, come a Castel di Lama un paio di settimane fa. La formazione di mister Nocera, seguita da una cinquantina di tifosi, consolida il primato e si porta a più cinque sull'Aurora Treia. I VOTI

di Andrea Cesca

Una rete di Garcia nel secondo tempo fa cadere l’imbattibilità casalinga della Passatempese e consente alla Civitanovese di allungare il passo in testa alla classifica del girone B di Promozione.

La prima mini fuga della stagione arriva al termine di un pomeriggio caldo nel quale i rossoblù subiscono la verve iniziale dei padroni di casa, poi escono alla distanza. Al “Muzio Gallo” Taborda salva il risultato in un paio di occasioni nel primo tempo, poi è ordinaria amministrazione per il portiere. Non era una partita facile, tanto meno l’avversario. La Civitanovese sembra aver ingranato la marcia giusta, adesso sono cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l’Aurora Treia, fermata sul pareggio a Monte Urano. Garcia, decisivo anche a Castel di Lama, tra i migliori in campo insieme a Strupsceki.

In settimana i tifosi della Civitanovese hanno omaggiato Roberto Rogante, detto “Momò”, il capo ultras rossoblù morto un anno fa: “Con il tuo cuore rosso ed il cielo blu sei con noi anche se non ci sei più. Momò con noi” recita lo striscione esposto al Polisportivo. In questi giorni è venuto a mancare un altro storico tifoso rossoblù, Vincenzo Cellini. Nelle file della Civitanovese è assente Bellanti vittima di un affaticamento muscolare, torna Galli che però parte dalla panchina. Visciano, dato in non perfette condizioni fisiche, è in campo dal primo minuto.

La Passatempese del presidente Mauro Staffolani per una settimana ha diviso il primo posto in classifica con la Civitanovese, sabato scorso dopo la sconfitta sul campo dell’Aurora Treia è scesa dal podio. Il “Muzio Gallo” è ancora inviolato come la porta dei padroni di casa nelle sfide interne. Mister Menghini deve fare a meno di Esposito e Camilletti.

Temperature elevate anche per l’ottava giornata di campionato di Promozione girone B. Al campo sportivo c’è la visita di Frankie, il pappagallo mascotte del compianto Michele Scarponi. Nonostante il sole contro la Passatempese comincia con il piede giusto e va vicinissima al gol dopo 5’ con una deviazione sotto misura di Zannini che esalta i riflessi dell’ottimo Taborda. La reazione della Civitanovese è affidata ad un’incursione di Strupsceki, il numero 7 entra in area sulla destra, la difesa chiude bene al momento del tiro, come pure sulla ribattuta di Garcia. Gli ultras della Civitanovese, una cinquantina, arrivano con qualche minuto di ritardo al campo.

Garcia nel frattempo calcia di poco alto una punizione dal limite dell’area. I padroni di casa spingono prevalentemente sulla sinistra con Ferreyra, tant’è che dopo pochi minuti Nocera è costretto a cambiare la disposizione della difesa: Nasif va sulla destra e Visciano scivola all’indietro a fare il difensore centrale, Marconi avanza sulla metà campo. Civitanovese nuovamente pericolosa al 21’: punizione di Garcia dal lato corto dell’area di rigore, finta di Strupsceki, Campana non si fa sorprendere e sventa il pericolo. Poco prima della mezzora la Passatempese va nuovamente vicina alla segnatura con un bolide su calcio di punizione di Mandolini, Taborda vola e devia in angolo. Il collega Campana non è da meno al 34’ sul destro da fuori area di Fuggeri Federico junior.

Appena inizia la ripresa Strupsceki scappa sulla destra e rimette a centro area dove Paolucci pecca di precisione. “Vincenzo Cellini alè oh oh” cantano gli ultras rossoblù che non mancano un istante di incitare la squadra. Il pallino del gioco adesso è nelle mani della Civitanovese, la Passatempese che ha speso tanto nel primo tempo si affida alle ripartenze. La partita di Galli subentrato a Paolucci dura meno di un quarto d’ora, l’attaccante al rientro dopo un infortunio viene richiamato in panchina probabilmente a causa di un risentimento muscolare. I rossoblù sbloccano il risultato al 73’ al termine di una bella azione: Mangiacapre serve Strupsceki sulla destra, il cross con il contagiri a centro area viene girato in fondo al sacco di testa da Garcia (1 a 0). La Passatempese si riversa in avanti, Zannini alza la mira dopo un’azione insistita di Stacchiotti poi Taborda smanaccia una punizione di Maraschio. In pieno recupero Tabora blocca il colpo di testa di Ferreyra.

“Lo sai che chi non salta è un pistacoppo” cantano i tifosi ospiti a fine gara. La squadra di Nocera tornerà in campo mercoledì prossimo per la partita di ritorno di Coppa Italia al Tonino Seri di Macerata contro la Cluentina. Domenica prossima per la nona giornata di campionato al Polisportivo arriverà il Monturano Campiglione.

Il tabellino:

PASSATEMPESE (4-3-3): Campana 7; Lorenzini 6 (46’ st Pieroni ng), Maraschio 6, Mandolini 6,5, Stacchiotti 6 (31’ st Martiri ng); Zannini 6 (36’ st Capomagi ng), Stortoni 6, Conserva 5,5 (18’ st Catena ng); Simoncini 6,5, Mihaylov 5,5 (23’ st Nemo ng), Ferreyra 7. A disp.: Cola, Petrini, Montesi, Clementi. All.: Menghini

CIVITANOVESE (4-3-3): Taborda 7,5; Marconi 5,5 (5’ st Mangiacapre 6), Nasif 6,5, Greco 7, Ruggeri Federicco sr 6,5; Giordani 6 (31’ st Marini ng), Visciano 7, Ruggeri Federico jr 6; Garcia 7,5 (36’ st Rapagnani ng), Paolucci 6 (12’ st Galli ng) (25’ st Mandolesi ng), Strupsceki 7,5. A disp.: Cannella, Foresi, Marini, Becker, Renzi. All.: Nocera

TERNA ARBITRALE: Matteo Pigliacampo di Pesaro (assistenti Fetai e Sannucci di Macerata)

RETE: 28’ st Garcia (C)

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Maraschio, Stacchiotti, Marconi, Nocera, Visciano, Garcia, Mandolini. Calci d’angolo 7 a 6 per la Passatempese. Recupero: 5′ (0’ + 5’ ).