Civitanovese, un altro pari a Potenza Picena.

Anche in Coppa finisce 1-1 (Foto)

PROMOZIONE - Ampio turnover per i rossoblu nella seconda sfida fra le due squadre nel giro di tre giorni. Questa volta sono i locali a passare in vantaggio con Nardacchione, pareggia Greco. Decisiva per il passaggio del turno la gara di ritorno, in programma il 30 novembre al Polisportivo

16 Novembre 2022 - Ore 17:48 - caricamento letture

