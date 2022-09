Monticelli frena la Civitanovese:

Alijevic risponde a Greco,

Paolini si veste da Superman (Foto)

PROMOZIONE - Al Polisportivo i rossoblu subito in vantaggio e poi raggiunti nella ripresa dall'acuto del centrocampista. Il portiere ospite decisivo in diverse circostanze, anche nel finale di gara: gli uomini di Nocera restano in testa alla classifica, ora in compagnia dell'Aurora Treia. I VOTI

25 Settembre 2022 - Ore 17:58 - caricamento letture

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese passa in vantaggio, fallisce il raddoppio, poi subisce la rete del Monticelli e si deve accontentare del pareggio. Inutile l’assalto finale alla porta di Paolini, il migliore dei suoi.

Al Polisportivo finisce 1 a 1 con qualche rammarico per la squadra di Nocera. Greco porta in vantaggio i rossoblù con un gran colpo di testa, Alijevic sempre di testa agguanta il pari e si fa male andando a sbattere sul palo della porta. Paolini nel corso del secondo tempo salva la porta del Monticelli in almeno tre o quattro occasioni. La Civitanovese resta al comando della classifica del girone B di Promozione, da stasera in compagnia dell’Aurora Treia. La squadra ascolana, un organico di tutto rispetto, si prende il secondo punto in tre partite.

Gli ultras di Piazza Conchiglia, numerosi, incitano fin dall’ingresso in campo la Civitanovese a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato; la squadra rossoblu prima del fischio di inizio li va a salutare. Nocera deve fare a meno di Becker e Paolucci. Sia la Civitanovese che il Monticelli hanno giocato a metà settimana in Coppa Italia, entrambe hanno superato il turno ai danni rispettivamente di Trodica e Castel di Lama. Il presidente Mauro Profili ha deciso di devolvere l’incasso della gara in favore degli alluvionati delle Marche.

Si respira una bella atmosfera al Polisportivo, la Civitanovese approccia bene la partita e al 12’ si porta in vantaggio: sul calcio d’angolo dalla destra dell’under Strupesceki l’incornata di Greco a centro area è imperiosa, palla in fondo al sacco, 1 a 0. Pochi minuti dopo Galli vede Paolini fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto, sfera di poco alta. Il Monticelli, un punto in classifica dopo le prime due giornate, si affaccia nell’area di rigore avversaria con Gibellieri, conclusione alta. Poi un rasoterra telefonato di Iachini, figlio d’arte, è facile preda di Taborda. La partita adesso è più equilibrata, la Civitanovese in modalità controllo non corre rischi. Il Monticelli, va detto, ha una rosa attrezzata per le posizioni di vertice.

La formazione ospite parte meglio dopo il riposo, Gibellieri si accentra e batte forte, la sfera termina alta di poco. Nocera vede la Civitanovese troppo chiusa nella propria metà campo e opera le prime sostituzioni. I rossoblù giocano di rimessa, un lancio millimetrico di Visciano mette Garcia davanti a Paolini, il portiere si supera e ribatte la conclusione, Ruggeri Federico junior invece che tirare serve un compagno alle sue spalle e l’azione sfuma. La Civitanovese è pericolosa nei ribaltamenti di fronte, Ruggeri senior scende sulla sinistra e mette al centro, il tiro a girare si Mandolesi fa la barba al palo. Visciano ha il contagiri sui piedi, un calcio di punizione sulla destra trova Greco libero sul secondo palo, il colpo di testa termina a lato. Da una bella giocata di Gibellieri sulla sinistra arriva la rete del pareggio: al 75’ il numero 10 del Monticelli crossa sul secondo palo, Alijevic di testa mette in rete l’1 a 1 e si fa male andando a sbattere sul palo.

Una volta subito il pareggio la Civitanovese si riversa in attacco, Paolini respinge in tuffo la conclusione del neo entrato Renzi. Il numero 1 del Monticelli è il migliore dei suoi, Paolini mostra i pugni al destro dal limite dell’area di Garcia, poi salva con i piedi su Mandolesi. La Civitanovese reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano, Greco si prende il cartellino giallo. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine, la Civitanovese sabato prossimo sarà impegnata in trasferta con la Palmense.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Taborda 6; Foresi 6 (34’ st Marini ng), Ballanti 6,5, Greco 7, Ruggeri Federico (’84) 6,5; Strupesceki 6,5 (10’ st Mandolesi), Visciano 7; Garcia 6, Rapagnani 6 (6’ st Ruggeri Federico (’01) 6), Giordani 5,5 (6’ st Mangiacapre 5,5); Galli 6 (16’ st Renzi 6). A disp.: Cannella, Nasif, Malaccari, Marconi, Marini. All.: Nocera

MONTICELLI (4-3-1-2): Paolini 7,5; Porfiri 6, Natalini 6, Fattori 6, Cappelletti 6 (22’ st Bernabei ng); Santoni 6 (14’ st Vespa ng), Raffaello 6, Alijevic 7; Iachini 6 (48’ st Pietrucci ng); Gibellieri 6,5, Carillo 5,5 (22’ st Calvaresi ng). A disp.: Marcucci, Tarli, Caringola, Spinelli, Rosati. All. Filippini

TERNA ARBITRALE: Ercoli di Fermo (Marchei di Ascoli Piceno e Frapiccini di Macerata)

RETI: pt. 11’ Greco (C); st. 30’ Alijevic

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 6 a 0 per la Civitanovese. Ammoniti Galli, Mangiacapre, Greco, Vespa. Recupero: pt. 0’, st. 5’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA