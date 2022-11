PROMOZIONE - Il bomber trascina la squadra di mister Nocera ad un successo fondamentale (2-1) per proseguire la fuga in testa al girone B. Nella ripresa segna su rigore e pareggia l'iniziale svantaggio subìto dopo 120 secondi (autogol di Ballanti) poi apparecchia per Mandolesi che timbra la rete decisiva

di Andrea Cesca

Un palo, un gol, un assist. Michele Paolucci prende per mano la Civitanovese e i rossoblù allungano in classifica. Nella partita con la Futura 96, nata male a causa di una sfortunata autorete, il capitano guida la squadra al successo. 2 a 1 il risultato finale e più otto in classifica in campionato sulle immediate inseguitrici.

La squadra guidata in panchina dall’ex Pennacchietti sblocca il risultato con un tiro cross dell’ex Gentile che carambola sui piedi di Ballanti e termina in rete. La Civitanovese è ancora sfortunata quando un diagonale di Paolucci sbatte sul palo interno e rimane in campo. Nel secondo tempo Mandolesi si procura il calcio di rigore che Paolucci trasforma. Paolucci serve infine l’assist del definitivo 2 a 1 per il gol di Mandolesi. Non è stata la Civitanovese più bella di questa stagione, anche a causa delle assenze, ma ha saputo soffrire e vincere nella difficoltà.

Al Polisportivo di Civitanova va in scena un classico testa coda. La capolista Civitanovese ospita la Futura 96, ultima in classifica, staccata di dodici punti dalla vetta. Sulla panchina della squadra fermana siede Marco Pennacchietti, ex difensore ed allenatore dei rossoblù. Il reparto d’attacco della Futura è guidato da altri due ex, Pistelli (vice capocannoniere del girone con 5 gol) e Salvati che però è squalificato come Mannozzi e Felloussa e va in tribuna. Nonostante l’importante divario in graduatoria, la Futura ha all’attivo 14 segnature (13 i gol messi a segno dalla Civitanovese, ancora imbattuta). Negli anticipi giocati ieri l’Aurora Treia ha vinto lo scontro diretto con il Trodica ed è balzata al secondo posto, Monterubbianese e Monturano si sono divise la posta in palio. Nocera deve fare a meno di Galli, Becker, Renzi e all’ultimo anche del febbricitante Visciano dato inizialmente in formazione. Strupsceki recupera e va in panchina, Foresi torna titolare, Mandolesi con una vistosa fasciatura alla mano sinistra parte titolare.

La Futura 96 scende in campo senza timori reverenziali, dopo i saluti di rito fra Pennacchietti e Nocera le squadre fanno appena in tempo a prendere posizione che gli ospiti sono in vantaggio: al 2’ l’ex Gentile in area sulla sinistra opera un tiro cross basso, la deviazione di Ballanti sorprende Taborda (0 a 1). Rossoblù per la prima volta costretti ad inseguire. La Civitanovese ci mette qualche minuto a riordinare le idee, al 21’ Ruggeri jr dalla distanza chiama alla respinta Bonifazi, Paolucci riprende quasi dalla linea di fondo, la palla attraversa la linea di porta senza nessuno pronto ad intervenire. La squadra di Nocera in pochi minuti si rende pericolosa a più riprese: al 23’ Greco di testa sfiora il montante, poi Bonifazi in uscita anticipa Garcia, infine Paolucci alza di un niente la mira. Sul fronte opposto Pistelli chiama alla parata Taborda. Il pareggio per la Civitanovese sembra cosa fatta al 42’, un colpo di testa di Rapagnani mette in moto Paolucci, l’attaccante entra in area sulla destra e calcia in diagonale, il tiro toccato da Bonifazi sbatte sul palo, sembra destinato in rete, il rinvio di Marozzi è provvidenziale.

La Civitanovese ricomincia all’attacco il secondo tempo, Bonifazi smanaccia un cross insidioso di Ruggeri senior, Nocera toglie un difensore (Foresi) e mette Mangiacapre (un centrocampista). Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra di Mangiacapre Ruggeri junior calcia a lato. La porta di Bonifazi sembra stregata per Paolucci e compagni. Al 64’ Bonifazi esce a valanga su Mandolesi in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore, sul dischetto degli undici metri va Paolucci, la trasformazione del bomber è perfetta, palla quasi all’incrocio dei pali e 1 a 1. Passano cinque minuti e la Civitanovese completa l’opera ribaltando il risultato: Paolucci serve in area Mandolesi, la battuta con il destro sul primo palo non lascia scampo a Bonifazi (2 a 1). La Futura 96 nelle battute finali prova a raddrizzare il risultato, ma la porta di Taborda non corre grossi pericoli. Al triplice fischio finale fanno festa i tifosi rossoblù, fa festa il presidente Mauro Profili in panchina al fianco di mister Nocera. La Civitanovese sabato prossimo sarà impegnata in trasferta a Trodica, la Futura 96 ospiterà il Casette Verdini.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Taborda 6; Foresi 6 (5’ st Mangiacapre 6,5), Ballanti 6, Greco 6,5, Ruggeri Federico sr 6,5; Giordani 6, Rapagnani 6,5 (27’ st Tassetti ng), Ruggeri Federico jr 6 (46′ st Marconi ng); Garcia 6, Paolucci 7,5, Mandolesi 7 (29’ st David Nasif ng). A disp.: Cannella, Strupsceki, Marini, Malaccari. All.: Nocera

FUTURA 96 (4-4-2): Bonifazi 5; Malavolta 6 (46’ st Vallasciani ng), Smerilli 6 (31’ st Monti ng), Marozzi 6, Santarelli 6; Conte 6, Capiato 6, Murazzo 6, Gentile 7; Bianchini 5,5 (40’ st Vicomandi ng), Pistelli 5,5. A disp.: Ripani, Gobbi, Calafiore, Minnucci, Savarese, Nepi. All.: Pennacchietti

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (assistenti Longarini di Macerata e Zela di Ancona)

RETI: pt. 2’ aut. Ballanti (F); st. 19’ rig. Paolucci (C), 24’ Mandolesi (C)

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 7 a 4 per la Civitanovese. Ammoniti Giordani, Santarelli, Mandolesi, Conte, Malavolta, Ruggeri jr, Monti, Bonifazi, Paolucci. Recupero: pt. 1’ st. 5’.

(foto Civitanovese)