Civitanovese avanti in Coppa:

Paolucci assiste dalla tribuna

al 4-1 sul Trodica (Foto)

PROMOZIONE - Sotto lo sguardo del bomber appena arrivato, Nocera opta per il turnover e gli ospiti scendono in campo con otto under. Di Mandolesi, Garcia, Ruggeri junior e Galli le reti rossoblu, Ciccarelli a segno per i biancocelesti

21 Settembre 2022

di Andrea Cesca

Terza vittoria consecutiva per la Civitanovese e ottavi di finale di Coppa Italia assicurati. Al Polisportivo, di fronte allo sguardo interessato del neo rossoblù Michele Paolucci, l’undici di Nocera supera il Trodica per 4 a 1 con le reti di Mandolesi, Garcia, Ruggeri junior e Galli, di Ciccarelli il gol degli ospiti. Il risultato non è stato mai in discussione, per conoscere il nome del prossimo avversario di coppa la Civitanovese dovrà attendere il risultato della partita fra Matelica e Cluentina in programma il prossimo 5 ottobre.

La Civitanovese comanda in solitaria la classifica del girone B di Promozione con due vittorie in altrettante partite, per la gara di coppa mister Nocera fa turnover, ben otto gli under dall’inizio per gli ospiti. La gara di andata è terminata sul risultato di 1 a 1, in caso di parità al termine dei 90’ si andrà avanti con i calci di rigore. Uno striscione campeggia in tribuna “15,30 scusate se lavoriamo” questo però è l’orario ufficiale stabilito dalla Lnd Marche. Michele Paolucci, che ha da poco firmato con il sodalizio rossoblù, assiste alla partita dalla tribuna. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale all’Hotel Cosmopolitan. L’ingresso allo stadio è gratuito.

La Civitanovese si porta in vantaggio al 25’ con un colpo di testa di Mandolesi su cross dalla sinistra di Ruggeri junior, 1 a 0. Poco dopo la mezzora la squadra di Nocera mette a segno il raddoppio con un pallonetto di Garcia, 2 a 0. Il Trodica prova a reagire con un sinistro a giro di Cingolani che non inquadra lo specchio della porta, subito dopo Ruggeri junior va vicino alla terza segnatura con un destro potente a lato di pochissimo. Il Trodica va nuovamente vicino alla capitolazione prima del riposo, Lanari si oppone alla grande alla conclusione di Renzi. Il terzo gol lo trova la Civitanovese con Mandolesi, ma l’attaccante è in posizione di fuorigioco.

La Civitanovese inizia in attacco anche il secondo tempo, Renzi insidia pericolosamente la porta di Lanari. Poi Ruggeri junior cade in area dopo un contatto con un avversario, l’arbitro non concede la massima punizione. La rete del 3 a 0, che mette al sicuro il risultato, la mette a segno il più giovane dei Ruggeri al 65’ con una staffilata rasoterra che non lascia scampo a Lanari, 3 a 0.

Alla mezzora esatta il Trodica accorcia le distanze con una bella giocata individuale del neo entrato Ciccarelli, 3 a 1. Galli appena entrato in campo impegna severamente Lanari poi cala il poker con una incursione in area, favorito da un rimpallo, 4 a 1. Nel finale Cannella si esalta sulla deviazione ravvicinata di Ciccarelli. Domenica prossima la Civitanovese ospiterà il Monticelli per la terza giornata di campionato; il Trodica giocherà in casa con il Matelica.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Cannella 7; Marconi 6, Nasif 6,5, Greco 6,5, Ruggeri Federico (’84) 6,5; Strupsceki 7 (28’ st Angeloni ng), Ruggeri Federico 7 (’01); Renzi 6,5 (8’ st Marini ng), Mangiacapre 6 (12’ st Malaccari ng), Garcia 7 (27’ st Tassetti 6); Mandolesi 7 (17’ st Galli 7). A disp.: Foresi, Visciano, Rapagnani. All. Nocera

TRODICA (4-2-3-1): Lanari 6,5; Cappelletti 6, Ciccalè 6, Eleonori 6, Usignoli 5,5 (1’ st Ciccarelli 7); Perfetti 6, Vipera; Sanneh 5,5 (12’ st Lombardelli ng), Cognigni 6, Prosperi 6 (27’ st Foglia ng); Cingolani 6. A disp.: Fatone, Frinconi, Zandri, Martinelli, Fatar, Ruzzier. All.: Bugiolacchi.

TERNA ARBITRALE: Cocci di Ascoli Piceno (Bilò di Ancona e Merli di San Benedetto del Tronto)

RETI: pt. 25’ Mandolesi, 31’ Garcia; st. 20’ Ruggeri Jr, 30’ Ciccarelli (T), 37’ Galli (C)

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Prosperi. Calci d’angolo 9 a 2 per la Civitanovese. Recupero: pt. 1’, st. 2’.

